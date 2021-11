I giovani studenti del Colasanto incontrano Gianni Cuperlo

Venerdì 5 novembre giovani studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della città di Andria si sono dati appuntamento presso la Biblioteca comunale di Andria per “La condizione sociale giovanile al tempo del Covid e al tempo di Regeni e di Zaki”, iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale a cui hanno preso parte, tra gli altri, la sindaca di Andria Giovanna Bruno e Gianni Cuperlo, Presidente della Fondazione “Costituente”.

Presente anche la delegazione studentesca delle classi quinte dell’I.I.S.S. G. Colasanto con il dirigente scolastico Cosimo Antonino Strazzeri e con le proff.sse Elena Giorgio e Maddalena Palmitessa. Un’occasione in cui gli studenti e le studentesse dell’I.I.S.S. G. Colasanto hanno potuto confrontarsi sul forte impegno che i giovani protagonisti della contemporaneità hanno dimostrato, anche a costo della vita, in nome dei diritti, fungendo così da esempio per le nuove generazioni e non solo.

«Un’occasione bella e un impegno incontrare una platea così vasta - commenta l’on. Gianni Cuperlo, che ha dedicato particolare attenzione a tutti quei giovani che si sono impossessati della scena mondiale, tra cui Greta Thunberg, Olga Misik, Joshua Wong, Patrick Zaki, Giulio Regeni -. Attraverso le loro battaglie hanno catturato l’attenzione sui grandi temi e cambiamenti che stanno investendo il mondo perché sono riusciti e riescono a penetrare la scorza dell’indifferenza diversamente da quanto un Premio Nobel o degli scienziati siano riusciti a fare», per citare le stesse parole dell’on. Cuperlo. Storie di democrazia, un valore da preservare, da coltivare, da tradurre in azioni concrete, per far sì che i cittadini tutti guardino alle istituzioni con occhi diversi e con maggiore fiducia.

Calzante l’aneddoto storico raccontato dallo stesso on. Cuperlo avvenuto a Milano durante quel 18 marzo 1848: un gruppo di ragazzi, poco prima degli scontri, incontra un uomo, Carlo Cattaneo. Dopo avergli chiesto dove andasse, Cattaneo replica: «Quando i giovani scendono in piazza, gli adulti devono andare a casa». Ed è in nome di questi valori ed esempi che ogni giorno la nostra comunità scolastica tutta si impegna nella sfida educativa che contraddistingue il nostro presente.