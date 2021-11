Festa d'autunno all'oratorio Beato P.G. Frassati

Il prossimo 13 Novembre presso l'oratorio S Agostino di Andria a partire dalle ore 19:30 si terrà la festa d'Autunno organizzata dalla Parrocchia di S Agostino, preceduta dall'inaugurazione del campo a7/7 dalle ore 18:45 alle ore 19:00.

«Si tratta di un momento di allegria, condivisione e giochi per bambini, ragazzi e adulti con una finalità ben precisa: fare gruppo e comunità e raccogliere le offerte per il rifacimento del manto erboso del campo di calcetto a7/7 dell'oratorio. È un momento pensato dalla parrocchia in sinergia con tutte le componenti dell'oratorio e dei vari volontari della parrocchia, dai più piccolini a chi ha visto crescere l'oratorio dagli anni '60 e dalla scuola materna parrocchiale Minuccia De Corato, tutti concentrati per portare avanti l'opera tanto voluta da Don Riccardo Losito». Queste sono le parole di Don Vito Gaudioso parroco della Parrocchia di S Agostino.

Si tratta di un pomeriggio di condivisione, divertimento e giochi con i gonfiabili ed esibizione di artisti di strada, musica dal vivo con la band Le Smorfie e stand enogastronomici per degustare prodotti tipici autunnali.