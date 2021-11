Da alcuni giorni mi andavo chiedendo a chi potevo chiedere il n. di telefono di Annamaria. Sentivo il bisogno di sentirla. O era lei che mi chiamava? La mia pigrizia e gli impegni mi hanno fatto indugiare su un appuntamento che ora non ci sarà più. Dispiaciuto per non averla salutata? Sicuramente. Ma forse è meglio così, nulla accade a caso. L’ultima volta che l’ho salutata era nella sua chiesa, il ss. Sacramento, era con la badante. Sembrava stanca, faceva fatica a parlare, mi impressionò moltissimo. Tanto diversa da quando la incontrai dopo l’operazione all’anca: ci incrociammo sul sagrato della cattedrale, lei usciva con il solito sorriso e io entravo tutto serioso. Quando finimmo le solite chiacchiere di circostanza mi permisi di chiedere: «Mi vuoi spiegare come mai dopo quarant’anni che ci conosciamo sei rimasta tale e quale? Ti ha dato qualche ricetta il Padreterno?» Scherzai. «No - rispose lei - è che con il Suo aiuto forse sono rimasta anche dentro tale e quale». Mi impressionò la risposta: la sua serenità derivava dall’attaccamento ai valori acquisiti nei tanti anni di militanza nell’Azione Cattolica, nella Pax Christi, nella lettura dei pensieri di don Tonino Bello. Quel sorriso non era artefatto, era la proiezione all’esterno della serenità d’animo che attingeva forza dalla Fede e nel rapporto con gli altri si traduceva con il garbo e la delicatezza che la contraddistinguevano imponendo quelle virtù anche agli altri che di fronte a lei erano sempre toccati da una certa forma di rispetto. Di fronte alla sua eleganza non potevi essere sciatto. È il sorriso che lei e mia moglie regalarono un giorno alla macchina fotografica alle soglie dell’Abbazia di Pomposa. La bella compagnia!

Quando nella primavera del 1979 riuscimmo a convincerla ad entrare nella Giunta delle brevi amministrazioni dell’ing. Berardino Di Nanni e dell’avv. Vincenzo Pistillo (1979/80), un tentativo di rinnovamento durato troppo poco, rimase vistoso il cambiamento dei comportamenti degli altri assessori abituati a litigare e a usare un linguaggio tutto maschile come succedeva in politica. La presenza di Annamaria fece cambiare atteggiamento a tutti: finirono le liti per fare posto alle discussioni, finirono i linguaggi fioriti per fare largo alla educazione. E quel garbo e quella delicatezza si trasferirono anche al personale del suo assessorato (la Pubblica Istruzione): si respirava aria nuova in quel corridoio lungo e stretto.

Cominciammo insieme l’avventura politica nel 1972: lei proveniva dall’Azione Cattolica io dai Comitati Civici. Eppure un paio di campeggi furono utili per una amicizia sincera, sempre alimentata e mai affievolita. Eravamo sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda, tanto che in Consiglio ci sedemmo allo stesso banco. Io mi trovai di fronte Franco Piccolo che mi costringeva a studiare e a fianco Annamaria che mi costringeva al rigore morale e alle problematiche sociali. Il nostro in quegli anni fu un colloquio fitto e costante. Lei era restia a parlare in consiglio ma era pronta a suggerirmi le argomentazioni che le sembravano più opportune. La mia crescita politica la devo anche a lei, che in Consiglio era portatrice delle istanze delle donne e dei ceti popolari più autentici perché lei viveva in mezzo alla gente. Era portatrice sana delle miserie altrui. Di quelle miserie si faceva portavoce sempre in tutti i consessi. Non fu un caso se appena diventato sindaco con il suo contributo e quello delle donne del mondo cattolico (oltre che comunista) istituimmo la consulta femminile in occasione di una memorabile festa della donna (1987) e cambiammo il regolamento del consiglio comunale per favorire la presenza delle donne in politica, facendo le riunioni anche al mattino o nel pomeriggio. Con Lei impegnata in Consiglio le donne cominciarono a salire anche le scale della DC in piazza Catuma. L’UDI (donne comuniste) e il CIF (donne cattoliche) assunsero pari dignità nel dibattito politico e soprattutto nell’azione sociale.

Rifiutò con fermezza ogni forma di correntismo nel partito ma non fece mancare mai il suo consiglio a tutti; i suoi interventi nelle fasi più calde delle riunioni miravano sempre alla ricomposizione delle diverse istanze e spesso ci riusciva grazie al suo linguaggio senza sbavature, a quel parlare piano sottovoce, a quel richiamo ai valori cristiani ai quali si ispirava il partito. Anche durante la tregenda del 1993 seppe discernere il vero dal falso non facendo mancare la solidarietà e il sentimento di amicizia che poi trasformerà nelle parole più belle che abbia sentito in quel periodo e che leggerete fra poco: a volte una parola detta è vita.

L’ultima volta che ci siamo visti in pubblico fu nell’oratorio della parrocchia di sant’Andrea dove si teneva una conferenza su don Tonino Bello. Lei mi invitò ma io declinai l’invito: sono anni che non partecipo più alle manifestazioni pubbliche. Lei insistette: «Tu come presidente dell’Apicella di Molfetta hai conosciuto da vicino don Tonino, vieni e racconta la tua esperienza». Alla fine ci andai. Esperienza amara: era tutta gente che conoscevo e che mi conosceva. Quella sera sembrava che fossi solo spirito, nessuno mi vedeva nonostante io accennassi a un saluto e nonostante molti di quelli erano stati in coda dietro la mia porta. Follia del potere. Mi guardavano stralunati come fossi un marziano. Solo Gino Piccolo appena mi vide si alzò a salutarmi e mi fece sedere a fianco. Rinunziai all’intervento perché quel comportamento era in netto contrasto con il tema dell’incontro. Annamaria si accorse del mio disagio e mi venne a prendere subito dopo accompagnandomi fino alla macchina. «Torna - mi disse - era solo imbarazzo», cercò di giustificare. E così ripresi la vita sociale.

A lei io devo gratitudine immensa per l’epitaffio più bello che mi regalò dopo quando le inviai il libro della mia esperienza scolastica (Segnato da Barbiana). Da testimone attenta della vicenda politica e sociale della città e del mio impegno amministrativo così mi scrisse: «Per il resto, giriamo pagina: la DC non c'è più e la tua esperienza di servizio alla Città va ben oltre tutte le piccinerie alimentate da personaggi di cui ormai non è rimasta alcuna traccia…». Piccinerie le chiamò.

Grazie Annamaria, sei sempre stata una Signora.

Ora te ne sei andata in silenzio, ma immagino la festa dell’accoglienza che lassù ti hanno organizzato perché certamente ti sei portata appresso il sorriso che avevi regalato a noi. Di te forse non parleranno grandi opere, ma sicuramente hai portato le credenziali più belle per l’eternità: i tanti cuori che hai aperto, i tanti bambini a cui hai insegnato la vita, le tante anime che hai aiutato a crescere, le tante persone che si sono giovate dei tuoi pensieri e anche delle tue carezze morali. Persone anche che forse non hai conosciuto ma sulle quali è riverberato il soffio della tua carità tramite i tuoi amici. Sono questi i tesori veri di chi onora l’insegnamento e la politica, le arti più affascinati anche se faticose. Pregheremo per te, ma se, come penso, a te non servono, quelle preghiere girale per noi che ne abbiamo bisogno.

Tuttavia il tuo silenzio ha lasciato in noi uno squarcio di luce. Dopo la predica del Vescovo e la lettura del tuo ultimo messaggio ho avuto la sensazione che tu ci volessi dire:

“La morte non è niente. Sono solamente passata dall’altra parte…

Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora…

Parlatemi nello stesso modo affettuoso che avete sempre usato.

Asciugate le lacrime e non piangete, se mi amate: il vostro sorriso è la mia pace”. (adattamento di una poesia di Henry Scott Holland)