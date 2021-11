Serata di emozioni e cultura quella vissuta giovedì scorso nell'auditorium Aldo Moro dell'I.C Jannuzzi Mons Di Donna. Era il giorno del simposio internazionale "Spiritualità e diritti umani nel pensiero di Giovanni Paolo II" organizzato dal prof. Michele Indellicato, responsabile scientifico dell'evento, e dalla dott.ssa Lilla Bruno, dirigente scolastico dell'istituto.

Le emozioni sono venute dai bambini e ragazzi dell'istituto comprensivo che hanno voluto esprimere attraverso le arti coreutiche il pensiero e le azioni del santo polacco. A luci spente sono saliti sul palco gli alunni di ogni ordine e grado delle scuole appartenenti all'istituto comprensivo coordinati dall'insegnante Nunzia Lotito che, sotto le note di un medley composto da musiche dei Pink Floyd, dei The Queen e dalle parole di Karol Wojtyla, ha messo in scena la caduta del muro di Berlino a cui il pontefice "venuto da lontano" ( come egli stesso si era definito all'atto del suo insediamento) ha dato un contributo decisivo.

Sono seguiti sul momenti di canto, ballo e di arti visive varie: una menzione particolare va ai bambini della 5^ C che hanno messo in scena un emozionante adattamento del "Nessun dorma" nella lingua dei segni. È sta poi la volta degli ospiti del simposio: prima il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, che ha prima ringraziato gli insegnanti dell'istituto per aver utilizzato queste modalità artistiche per fare conoscere la figura di Giovanni Paolo II ai loro alunni, figura che i bambini non avevano potuto conoscere vista la loro giovane età. Lo stesso ha voluto fare il prof Michele Indellicato aprendo, subito dopo, la parte scientifica dell'evento ed introducendo gli ospiti di caratura internazionale che vi hanno partecipato. La rettrice dell'università Alcide de Gasperi che ha ricordato il ruolo fondamentale del pontefice nel cambiare il concetto stesso di "diritti umani"; il prof Florian Lempa dell'università Lazarski che ha fatto notare come ancora adesso nella sua Polonia ci siano forze politiche che attacchino la figura di Giovanni Paolo II; il prof Tafaro dell'università di Bari che, prima del suo intervento scientifico, ha voluto ricordare i suoi trascorsi nel seminario vescovile di Andria ed i suoi trascorsi con il compianto Mons. Di Donna.

Si sono succedute poi le riflessioni del prof Bonislaw Sitek dell'università Alcide de Gasperi di Varsavia, del prof. Irvin Faniko dell'Università Wisdom di Tirana, del prof. Sebastiano Parente dell'università di Bari ed infine della dott.ssa Wanda Sernia psicologa e psicoterapeuta che ha concentrato il suo intervento sul ruolo della donna nel pensiero del pontefice polacco. A seguire i ragazzi della scuola secondaria dell'istituto hanno guidato gli ospiti lungo la mostra fotografica intitolata: "Giovanni Paolo II, padre spirituale del sindacato Solidarnosc". Ancora una volta l'istituto comprensivo Jannuzzi Mons Di Donna ha dato il suo contributo al dibattito culturale ed artistico della città di Andria come sottolineato dal dottor Francesco Forliano dirigente dell'Usr Puglia.

«La nostra istituzione scolastica adotta il piano delle arti, e cioè lo strumento di attuazione della promozione della cultura umanistica, prima ancora che la legge 107 del 2017 lo prevedesse - ha commentato la dirigente scolastica Lilla Bruno - . Quest'ultimo evento è la dimostrazione dell'impegno che i nostri docenti mettono nel loro servizio, aiutati dal continuo aggiornamento che la scuola propone».