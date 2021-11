Un successo di sport e solidarietà per la 5^ marcia della parrocchia Cuore Immacolato di Maria Copyright: n.c.

Si è svolta domenica 14 Novembre 2021 la 5’ Marcia parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria. Un'edizione fortemente voluta per onorare il 50esimo Anniversario della Parrocchia fondata nel 1970 e rimandata a quest'anno per via della emergenza sanitaria relativa al 2020.

La manifestazione ha visto il coinvolgimento di circa 650 partecipanti; è stata aperta dal saluto di benvenuto del parroco don Sabino Troia il quale ha sottolineato quanto lo sport e la solidarietà siano linfa vitale per l’essere umano. Ricordiamo infatti che alla manifestazione hanno preso parte anche ragazzi accompagnati dai volontari dell’Unitalsi e lo spirito che ha accompagnato i partecipanti è stato improntato alla solidarietà e al dono.

Presente anche l’amministrazione comunale rappresentata dalla Sindaca Giovanna Bruno e l’assessore alla bellezza Daniela Di Bari che hanno ribadito la valenza di manifestazioni che vedono il coinvolgimento di sportivi, famiglie e giovani della città, valido altresì il supporto di parrocchiali e oratori quali luoghi di aggregazione sani per la comunità.

La manifestazione è stata anche l’occasione per ricordare i maratoneti Domenico Lorusso e Dante Ragno che, come evidenziato dagli organizzatori, hanno sempre accompagnato e prestato ogni supporto con gioia e sorriso nelle precedenti edizioni.

Dato il grande successo della manifestazione non resta che augurarci un arrivederci alla sesta edizione, targata 2022.