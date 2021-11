Fidelis Andria vs Bari: primi 40 bimbi gratis allo stadio

Parte dall'associazione Scuola è Vita l'iniziativa finalizzata ad omaggiare bambini in occasione del derby in programma domenica porssima al Degli Ulivi:

«Scuola è vita, ma la vita non è solo scuola. Ci piace partire da questo principio, forse esasperato se racchiuso nella brevità di una frase, senz’altro basilare nella nostra visione “demodé” della scuola. Non ci piace vedere i bambini di scuola elementare sommersi di compiti a casa, privati del tempo da dedicare al gioco, essenziale nel loro percorso di crescita emotiva ed umana. Prendere a calci una palla è la voglia matta di ogni bambino che inizia a camminare, colpire la palla è già gol, non importa dove arriva la palla, l’importante è averla calciata - commenta Pietro Lamorte -.

Ogni tiro una esultanza, ogni esultanza è un urlo di gioia. Nasce da qui la nostra idea di regalare ai bambini la gioia di urlare, la possibilità di farlo nella curva Nord dello stadio Degli Ulivi di Andria, dove possono incontrare il popolo degli ultras, tanti “bambinoni” che, proprio come fanno i bambini, urlano sempre e comunque la loro gioia, dall’inizio alla fine della partita, qui cantare e incontrarsi è già gol, il gol più bello. Abbiamo deciso di omaggiare 40 bambini under 10 in occasione del derby di domenica 21 novembre, tra Fidelis Andria e il Bari, a disposizione dei primi 40 genitori che acquisteranno il loro biglietto presso il botteghino dello stadio; in questa partita potranno ammirare nella curva opposta un altro gruppo di persone in festa, piccoli e grandi insieme, tutti a cantare e gioire, con bandiere e sciarpe di colori diversi, uniti dalla stessa palla che illumina lo sguardo delle due tifoserie festanti.

Gli ultras scherzosamente si definiscono “quelli che tua madre dice di non frequentare” ma, oltre ogni apparenza, sono la parte bambina del calcio, quella che non deve mancare mai».