Ioleggoperchè e Libriamoci 2021 all’Ites-Les E. Carafa

Gli alunni del Corso per Adulti dell’Ites-Les “E.Carafa” di Andria, con la loro docente di Lettere, la prof.ssa Gravina, hanno risposto all’iniziativa “#Io leggoperché” promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione per la valorizzazione della lettura nelle scuole e per l’ampliamento delle biblioteche scolastiche.

Il progetto ha riscosso un’adesione entusiasta da parte di un’utenza interessata non solo a conseguire un’istruzione finalizzata all’ inserimento nel mondo del lavoro, ma anche all’acquisizione di una formazione culturale e umana, che coinvolga l’aspetto sociale e inclusivo dell’istruzione stessa. Al termine del percorso di lettura, che ha visto centrale la riflessione sul romanzo “Lei che non tocca mai terra” di Andrea Donaera, gli alunni, martedì 16 novembre, hanno incontrato, in modalità streaming, l’autore, con il quale hanno a lungo dialogato e a cui hanno rivolto domande interessanti e pertinenti sia sul testo in questione, del quale hanno voluto evidenziare la profondità della tematica, che sulla necessità di incrementare la lettura, nelle scuole, di classici e non.

Grande la soddisfazione della prof. Gravina che ha evidenziato quanto gli alunni vadano motivati e impegnati in attività di questo tipo, incisivo l’impegno del prof. Savino Ventura, che ha partecipato all’evento con alcuni ragazzi della 3a E e che, come Funzione Strumentale dell’Area 1- Gestione del Piano dell’Offerta Formativa, si è attivato nel dare larga diffusione all’iniziativa fra i docenti e gli studenti del “Carafa” «La lettura è un rapporto con noi stessi e non solo col libro, col nostro mondo interiore attraverso il mondo che il libro ci apre». Teniamo a mente questa citazione di I.Calvino e coltiviamo la lettura nelle nostre scuole!