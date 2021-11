3Shots Fest: il trittico di Stefano Geniale al festival internazionale di fotografia

Con il progetto fotografico “Bisogno Umano Speciale”, Stefano Geniale è stato selezionato per la prima edizione del 3Shots Fest, il festival internazionale di fotografia per partecipare al quale bisognava presentare un trittico che raccontasse una storia.

Al contest hanno partecipato oltre 800 progetti provenienti da 80 paesi in tutto il mondo, dal Montana ad Hong Kong passando attraverso il Brasile e l'Italia. Di questi, 100 lavori sonos tati selezionati per la partecipazione al contest.

Il 3Shot Fest è un viaggio in immagini tra epoche e luoghi lontani, tra immaginari e tecniche distanti, accomunati dal concetto di trittico fotografico.

La giuria, composta da editor e fotografi come Shuli Sadè, Giovanna Calvenzi e Toni Thorimbert, ha selezionato 100 progetti visionabili in una mostra interattiva online fino a sabato 20 sul sito www.3shots.festival.com e fisicamente nella serata di premiazione di domenica 21 a Milano con la “Triptychs Video Installation”.

«“Bisogno Umano Speciale” è una testimonianza di ciò che è successo durante la pandemia in alcune scuole - commenta l'autore del trittico fotografico, Stefano Geniale -. La didattica a distanza ha evidenziato una differenza tra alunni che hanno scelto di studiare a casa e alunni con “bisogni speciali”, che spesso hanno vissuto in solitudine la classe. Il prezzo pagato in termini umani, da questi ragazzi, è stato davvero pesante. La scelta più difficile riscontrata nel lavoro che ho presentato per il 3Shot Fest l'ho riscontrata durante l'editing poiché il progetto è composto da molte più foto, ma essere stato "costretto" alla sintesi, attraverso il racconto realizzato con tre sole fotografie, ha reso tutto molto più interessante».

Stefano Geniale, oltre ad essere musicista è anche docente di sostegno presso la scuola “Vittorio Emanuele III - Dante Alighieri” e ha dedicato questo riconoscimento a tutti gli insegnanti che durante la pandemia non si sono mai risparmiati per garantire il diritto allo studio.