La fidapa BPW Italy, sezione di Andria, ha effettuato venerdì 12 novembre scorso il passaggio delle Consegne tra la Presidente uscente Anna Zaccaro e la nuova Presidente del biennio 2021-2023, la dirigente scolastica Lilla Bruno. L'evento si è svolto nella Sala Consiliare del comune di Andria, alla presenza della sindaca Giovanna Bruno ed una rappresentanza femminile della Giunta comunale.

«È un onore per me ricoprire con entusiasmo il ruolo di presidente per il biennio 2021/2023 della sezione FIDaPa di Andria, presente sul nostro territorio da ben 45 anni- commenta Lilla Bruno -.

Un compito impegnativo e stimolante, che condividerò con il nuovo direttivo ma che coinvolgerà tutte le socie. Abbiamo trascorso un biennio non facile, seppur ricco di attività, incontri e belle relazioni amicali.

Insieme a tutte le socie, voglio ripartire, dimostrando la grande capacità di noi donne di ricoprire molteplici ruoli parallelamente. Siamo mogli, madri, professioniste, imprenditrici e soprattutto siamo tutte sinergicamente impegnate attraverso la nostra associazione, a dare un fattivo contributo alla società in cui viviamo che vede noi donne secondo il motto della nostra presidente nazionale Fiammetta Perrone, “protagoniste del futuro” con la volontà di voler essere unite nel custodire il passato e guardare al futuro con fiducia, entusiasmo, spirito democratico e trasparenza».

La Bruno annuncia un impegno improntato nell’ottica della continuità: «Noi, come Fidapa sezione Andria, vogliamo sostenere la crescita sociale e personale di ogni donna, tutelarne la dignità, potenziarne la coscienza delle proprie capacità; intendiamo lavorare nell’unità perché così potremmo fare grandi cose. Rispetto, passione, amicizia, dialogo e pace ci vedranno “unite verso un fine comune: sostenere un’istruzione e formazione di qualità e promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva”.

Io personalmente – continua Lilla Bruno - ho creduto nel progetto Fidapa e nella possibilità di farlo rivivere in tutta la sua forza, auspicandomi un lavoro di squadra fatto di progetti e azioni concrete da condividere sia in Interclub con la Sezione FIDAPA-BPW Italy, che con le Istituzioni, Associazioni Cittadine, Scuole, Università con il prezioso contributo di tutte le Socie.

Con grande onore ho accettato l’incarico di presidente della Fidapa e con senso di responsabilità di un ruolo che, se ben usato, può davvero offrire un grande contributo al mondo femminile.

Chi vuole essere il primo sia servitore di tutti, sostengo da sempre: sono figlia di Fidapina e sono pronta a condividere un percorso intenso nella convinzione che l’unione faccia davvero la forza per raggiungere un obiettivo comune.

Fonderò dunque il mio operato nell’unità, intesa come il saper condividere le varie diversità affinché dalle stesse nasca un progetto nuovo, un’idea più grande.

Insieme potremmo contribuire alla istituzione di servizi di sostenibilità, all’Agenda 2030, alla promozione di leggi sulla parità di genere, insieme potremmo intervenire sulla tutela dell’ambiente, possiamo opporci a tutte le forme di violenza fisica e psicologica, promuovere progetti di inclusione di cittadinanza attiva attraverso l’incentivazione dell’educazione civica educando i nostri ragazzi ad essere cittadini del mondo. Insieme sosterremo i tanti progetti che la FIDAPA di Andria ha in programma».

La composizione nuovo consiglio direttivo 2021-2023: Presidente Lilla Bruno, Vice presidente Annamaria Pastore; Segretaria Angela Amorese, Tesoriera Mariangela Cassetta, Revisore dei conti Anna Moretti, Marilina Bevilacqua, Marianna Sgaramella. Consigliere: Gabriella Bonadies, Isa Chicco, Barbara Crapolicchio, Paola Inchingolo, Francesca Liso, Marianna Montemarano, Past President Zaccaro Anna.