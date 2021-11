Come era capitato al suo arrivo in Andria agli inizi degli anni sessanta, così quel 14 agosto del 1991 la borghesia (che allora lo snobbò) era lontana in ferie e toccò alla gente comune stringersi attorno alla bara di Peppino Colasanto. Di fronte a Lui si inchinò il popolo democristiano e socialista, missino e comunista (allora non c’erano partitini dell’uomo qualunque). I comunisti, poi, non ebbero remore ad alzare il pugno chiuso al passaggio della bara: cattocomunista lo chiamerà poi il sen. Gaetano Scamarcio. Colasanto, in effetti, aveva avviato anzitempo la politica della inclusione, l’apertura a tutte le forze politiche. In compenso quando c’era turbolenza nella maggioranza sia il suo amico Michele Marmo (MSI) che i comunisti correvano in soccorso sui provvedimenti. Andria ha fatto la storia.

Faceva caldo il 13 agosto del 1991, le strade assolate tenevano la gente in casa, tuttavia la notizia della morte di Peppino Colasanto in un baleno fece il giro della città animando le strade con mille capannelli. Il turbamento fu generale. Per 25 anni aveva vissuto per dimostrare il suo amore per gli andriesi, che lo avevano adottato con crescente consenso sin dal suo arrivo dalla natia Terlizzi. E la politica fatta con passione ha costi elevatissimi.

La regione aveva messo a disposizione somme ingenti per il fabbisogno ospedaliero e aspettava che le diverse ASL facessero domanda per partecipare alla distribuzione dei finanziamenti. Peppino aveva sollecitato la ASL di Andria perché presentasse la domanda. Essa fu preparata con la relativa documentazione ma qualcuno dimenticò di spedirla. Se ne accorse Peppino quando due giorni prima della giunta che doveva deliberare si fece la riunione preparatoria. I tempi erano scaduti e Colasanto poteva mettere su una bella polemica. Ma chi ama non polemizza, opera. Immediatamente telefona ad Andria e si fa portare a mano la domanda. Nottetempo personalmente va a collocare la domanda nel fascicolo di Andria nell’archivio della regione. Era consapevole che con quel gesto metteva a rischio il suo prestigio perché la domanda mancava di numero di protocollo. Alla riunione della Giunta, infatti, nell’elenco Andria non c’è. Egli insiste con i funzionari e li manda a prendere il fascicolo di Andria scoprendo così che la domanda invece c’era. Forse per una svista non era passata dal protocollo (?). L’autorevolezza e il prestigio di cui godeva Colasanto coprì la distrazione (nessuno osò sollevare obiezioni) e Andria ebbe i soldi per la costruzione dell’ala nuova proprio di fronte al nuovo ingresso dell’ospedale. Fu un gesto d’amore che Andria poi non comprese negandogli la rielezione alla regione nel 1990 per le solite diatribe correntizie. Toccò a me il compito quella mattina di portargli la brutta notizia mentre era dal barbiere in via Bonomo. Dire che ci rimase male è dire poco: accennò a un sorriso piuttosto amarognolo e Dio non voglia che quell’amarezza abbia accelerato il decorso della malattia. In questi trent’anni nessuno si è ricordato di lui ad Andria. La gratitudine in politica è cosa rara.

Quando arrivò portava con se il bagaglio della esperienza della guerra dove ebbe modo di guardare in faccia la morte, soprattutto di ragazzi poveri, ignari dello stesso motivo per cui erano stati mandati a morire. In Albania patì la fame e fu ferito. Per questo egli acquisì sensibilità particolari: l’amore per gli ultimi soprattutto delle periferie e la mitezza d’animo. Chi è al potere non è il padrone. Era amante della pace, non quella astratta degli slogan ma quella operosa dei fatti e dei gesti. Nei lunghi anni di milizia insieme non ricordo Colasanto alzare la voce tranne una volta in consiglio comunale. Ero sindaco quando approvammo i piani di insediamenti produttivi e un autorevole esponente del PCI fece l’errore (raro anche per lui) di scendere dal suo banco andando in modo esagitato verso quello di Colasanto, capogruppo della dc, che stava difendendo i provvedimenti. Evidentemente alti erano gli interessi. Peppino scese anche lui dal suo posto urlando che nessuno si doveva permettere comportamenti simili. L’episodio lo ricordo ancora e mi diede la convinzione che Colasanto fosse fuori dal giro dei cosiddetti poteri forti. Infatti di quei provvedimenti solo due furono approvati dal Comitato di controllo e diedero buoni frutti su via Trani e via Barletta, gli altri furono bocciati perché qualche manina intervenne a bloccarli. La politica non sempre è sovrana. Lo stesso presidente del comitato di controllo, avv. Pastore, che pure mi aveva anticipato l’approvazione, quando lo rimproverai sulle scale del Circolo Italia si limitò mortificato a consigliare un ricorso. Ma la nuova amministrazione dopo di me mise tutto a tacere. Mistero!

La mitezza d’animo e la signorilità comportamentale furono le note distintive di Peppino che gli permisero sin da subito di penetrare gli ambienti ecclesiastici, dove fu apprezzato anche il suo impegno nel patronato scolastico andando incontro ai ceti più poveri della città. Questo fu capito dalla gente e determinò il comportamento popolare il giorno dei suoi funerali.

Questo suo carattere lo mise in sintonia con il senatore Jannuzzi del quale apprezzava il grande impegno in favore della città. Infatti dopo che negli anni cinquanta le opere pubbliche promosse da Jannuzzi erano andate a favore dei beni essenziali (case, trasporti, strade), negli anni sessanta si puntò prevalentemente sulle scuole perché l’istruzione era il primo passo verso il riscatto sociale della popolazione delle periferie e non solo. Di buon mattino il 19 maggio 1969 Jannuzzi, il sindaco Colasanto e don Zingaro si misero insieme a girare per ministeri per sbrigare pratiche nell’interesse di Andria. Fu l’ultima fatica del senatore perché quella stessa sera morì. Colasanto lo pianse parlando del Senatore sulla scalinata del comune definendolo il vero sindaco di Andria. Affermazione vera ma anche un gesto di umiltà! Colasanto continuò a fare il sindaco per altri tre anni riuscendo a portare a termine buona parte delle opere avviate, nonostante l’assenza di Jannuzzi avesse destabilizzato il quadro politico.

A buon titolo Colasanto sperava di ottenere la successione nel seggio senatoriale, motivo per il quale si era dimesso dalla carica di sindaco nel 1972. Ma proprio quell’anno Moro (nessuno è perfetto) volle piazzare il suo medico nel sicuro collegio di Molfetta-Andria, con la conseguenza che quella candidatura fu bocciata dal popolo: l’unica volta che il nostro collegio non espresse il senatore. Colasanto non si scompose rimanendo fedele all’amicizia di Moro.

Lo stesso avvenne nel 1976 quando aveva già firmato la candidatura parlamentare ma fu costretto a ritirarla perché nel 1975 era stato eletto alla regione e non si ritenne opportuno sguarnire quella importante postazione politica. Per i promotori del cambio forse non andò bene, per Colasanto fu una fortuna perché riuscì a percorrere tutti i gradini della regione: già nel primo mandato fu chiamato a dirigere l’assessorato ai trasporti, incarico che mantenne anche in parte del secondo mandato, culminando il cursus honorum nel terzo mandato quando assunse la presidenza della giunta regionale. Del suo impegno si ricordano ancora in regione la razionalizzazione e potenziamento degli ospedali (di cui usufruì anche il nostro, come raccontato); il progetto di raddoppio della ferrovia barinord ( dopo oltre 30 anni ancora in fieri) con il collegamento per l’aeroporto e il collegamento con elicotteri verso le isole Tremiti. Per noi meglio così. La sua presenza a Roma forse sarebbe stata anonima come spesso capita quando si è in una truppa molto grande. A Bari, invece, riuscì a lasciare il segno. Nella vita niente capita a caso.

Pur essendo amico di Moro non fece mai della corrente una bandiera. Non sopportava la divisione della dc in tante correnti che si combattevano tra loro in maniera anche esasperata. La sua signorilità lo portava a dialogare con tutti sapendo egli che a vincere doveva essere sempre e solo la bontà delle idee.

Io poi gli devo una gratitudine immensa e chiedo scusa per questo riferimento personale. Durante gli ultimi giorni di vita di Colasanto l’impiegata comunale Sabina Leonetti è stata tra le più assidue al suo capezzale. Peppino era consapevole di essere alla fine e affrontava con serenità quei momenti angosciosi. Chiacchierando un giorno Sabina, che era vissuta all’ombra dell’ispettore scolastico sin dai tempi del patronato, gli chiede: ora a chi potremo rivolgerci, di chi potremo fidarci? Peppino in vita aveva aiutato altri a crescere. Con me era stato cortese, sempre gioviale e tuttavia distante. Mai un aiuto, mai una spinta e però neppure una critica astiosa. Seduto in poltrona nella sua casa poco prima del momento della verità egli però non ha dubbi: “Vincenzo D’Avanzo, di lui potete fidarvi”. E’ il giudizio definitivo: affidabile. Sabina mi fece il regalo di informarmi subito del colloquio ma io non ebbi modo di ringraziarlo in vita. Lo ringrazio ogni volta che vado al cimitero perché riposa nella stessa cappella di mia suocera. Sabina ancora oggi ricorda con emozione l’episodio.

Fare il sindaco è un impegno affascinante anche se faticoso, richiedendo molti sacrifici. La storia darà il giusto merito a un uomo generoso, che ha sacrificato molto di se e della sua famiglia alla ricerca del bene degli altri. Chi sa e può lo ricordi in questo trentennale.