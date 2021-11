Novità a Castel del Monte, arriva la Museo Card valida per 6 mesi

Si amplia l’offerta turistica di Castel del Monte con nuove destinazioni abbinate al sito Unesco.

Per andare incontro alle esigenze di un pubblico variegato sarà inaugurato un processo di cambiamento che mira a un nuovo modello di organizzazione dei luoghi della cultura attraverso, da un lato, l’incentivazione di percorsi combinati di visita e tour ragionati, dall’altro la fidelizzazione dei visitatori e l’esaltazione del turismo di prossimità.

«Si tratta di innovative politiche di accesso al passo con i modelli di fruizione più equi e avanzati- sottolinea il Direttore Regionale Musei della Puglia, dott. Luca Mercuri- Sono convinto che l’introduzione del biglietto sia un meccanismo che responsabilizza il fruitore, lo educa al valore dei nostri beni culturali e lo induce a comportamenti attivi e virtuosi».

Con l’aggiunta di un euro al costo del ticket si potrà, infatti, ottenere la Museo Card, una tessera che garantirà l’ingresso a Castel del Monte tutte le volte che si desidera, per un periodo di tempo di sei mesi.



Nell’intento, poi, di prolungare la permanenza del fruitore nel territorio, la Direzione Regionale Musei inaugura domani la Puglia Musei Card: 12 euro di ingresso, 15 musei convenzionati, 180 giorni per visitarli. Questa forma di abbonamento consentirà, infatti, di acquistare un ingresso illimitato per 6 mesi in più centri e motori della cultura regionale, evitando la frammentazione dell’offerta turistica: oltre a Castel del Monte, sarà possibile visitare il Museo Nazionale Archeologico di Altamura, il Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia, il Parco Archeologico di Siponto, il Museo Archeologico Nazionale di Canosa, l’Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia, il Castello Svevo di Trani, la Galleria Nazionale della Puglia “Devanna” di Bitonto, il Castello Svevo di Bari, il Museo Archeologico Nazionale e il Castello di Gioia del Colle, il Parco Archeologico di Monte Sannace, il Museo Archeologico Nazionale “Giuseppe Andreassi” e il Parco Archeologico di Egnazia, il Castello di Copertino.

«Queste nuove strategie rientrano in un sistema pensato in coerenza con la volontà di contribuire a destagionalizzare i flussi e a trattenere il visitatore più tempo nella nostra bellissima terra di Puglia» commenta il Direttore del sito, la dott.ssa Elena Saponaro

RIEPILOGANDO

Castel del Monte sarà fruibile: tutti i giorni, 8.45-17.45

Biglietto unico: intero 7 euro – ridotto 2 euro

Museo Card (accesso illimitato al Castello per 6 mesi): intero 8 euro – ridotto 3 euro

Puglia Musei Card (accesso illimitato ai siti della DRM Puglia per 6 mesi): intero 12 euro – ridotto 8 euro