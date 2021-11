Si terrà lunedì il 1° congresso di sezione dell'Anpi Andria

Per la difesa dei valori della nostra Costituzione, la "più bella del mondo", come ebbe a dire il Roberto nazionale (Benigni n.d.r.), la sede cittadina dell'ANPI, intitolata alle "Donne della Resistenza", lunedì 29 novembre, alle ore 18,30 presso la Sala "Centro Risorse”, in Viale Aldo Moro (c/o INPS), terrà il 1^ Congresso di sezione.

Si affronteranno vari argomenti di stretta attualità, con un occhio al passato e al contributo del Sud alla lotta per la Resistenza e per la difesa dei valori contenuti tra le righe della Carta Costituzionale. Interverranno alcuni relatori di provata conoscenza della tradizione storica del nostro Paese.

Saluti del sindaco, Avv. Giovanna Bruno e del Presidente Provinciale ANPI, Roberto Tarantino.

Si accede con Green Pass.