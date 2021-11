“Lo sport ci unisce”: Notte Bianca al Liceo Economico-Sociale “E.Carafa”

In tempi di covid e di emergenza ancora in corso, gli alunni del Liceo Economico-Sociale “E.Carafa” di Andria, coordinati dalla prof.ssa Mariateresa Corallo, in modo nuovo ed alternativo rispetto a quanto è stato fatto negli anni scorsi, non hanno rinunziato a quella che è, ormai, una tradizione per il loro corso di studi: sono, dunque, scesi in campo in occasione della “Notte Bianca” dei Licei con molteplici attività sportive che li hanno visti protagonisti e spettatori. L’evento si colloca all’interno dell’iniziativa regionale, che collega a distanza i Les di Puglia e che si svolge fra il 29 novembre e il 4 dicembre con la partecipazione del Liceo “T. Stigliani” di Matera-Rete Les Basilicata. L’Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile ha costituito la tematica di fondo sulla quale studenti, docenti, esperti del settore si sono confrontati in presenza e a distanza, nel rigoroso rispetto del protocollo covid.

L’istituto “E. Carafa” di Andria ha inteso dare alla sua manifestazione il titolo “Lo sport ci unisce”, per valorizzare tre degli obiettivi dell’Agenda 2030, Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; Obiettivo 4: Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti, Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze tra gli Stati e al loro interno attraverso la promozione dell'inclusione sociale, economica e politica di tutti i cittadini, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia e religione. Il programma della “Notte Bianca” ha previsto varie attività. Nel corso della mattinata scolastica, si è svolto un torneo di calcio nel nuovo campo di calcetto dell’istituto fra studenti dell’Ites e studenti del Les. Successivamente, gli alunni hanno accolto la squadra del Bitonto Calcio a 5 Femminile, detentrice del titolo di campione del mondo, che ha proposto, poi, in auditorium, la visione di un video delle proprie esperienze sportive, al fine di evidenziare il valore dello sport per la salute e il benessere di tutti.

Entusiasmante è stata la partita dimostrativa fra le giocatrici del Bitonto e una rappresentanza degli studenti del “Carafa”, che si sono difesi egregiamente. In un secondo tempo, si è svolta una lezione dimostrativa di autodifesa in palestra, tenuta dall'esperto istruttore, Vincenzo Perrone, e seguita con grande coinvolgimento dai presenti. Alle varie attività, collegate alla manifestazione, hanno assistito gli alunni del Les e una rappresentanza dell’Ites, accompagnata dai docenti.

Il Dirigente Scolastico, prof. Vito Amatulli, ha tenuto a ribadire quanto l’evento abbia rappresentato, nell’ambito delle attività scolastiche, un ritorno a quella normalità, che è tanto mancata alla popolazione studentesca e che, se pur con il rispetto di norme covid, quali l’adozione di mascherine, il distanziamento e il transito contingentato degli alunni negli ambienti scolastici, si è svolto all’insegna di un lodevole impegno dell’intera comunità scolastica. L’evento è stato seguito in modalità streaming anche da altri istituti.