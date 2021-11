Covid: “Misure urgenti di solidarietà alimentare”. Domande on line

La Giunta Comunale, con Delibera n. 154 del 14/10/2021, ha stabilito i criteri per Beneficiare delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, come stabilito dal decreto “sostegni bis”.

I cittadini interessati potranno presentare apposita istanza, esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma attraverso il link/banner presente sul sito web www.comune.andria.bt.it.

La misura si articola su 3 fattispecie di aiuti:

A. Buoni spesa alimentari: attraverso voucher (accredito virtuale su tessera sanitaria);

B. Sostegno al pagamento del canone di locazione (contributo economico accreditato su conto corrente bancario/postale o carta prepagata con IBAN, con esclusione del libretto postale);

C. Sostegno al pagamento delle utenze domestiche (contributo economico accreditato su conto corrente bancario/postale o carta prepagata con IBAN, con esclusione del libretto postale).

I cittadini interessati potranno presentare apposita istanza, esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma attraverso il seguente link

La procedura on line per la presentazione delle istanze sarà attiva per 20 (venti) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 14:00 del 29/11/2021 (data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del predetto Avviso Pubblico) e fino alle ore 24:00 del giorno 19/12/2021. I buoni potranno essere spesi fino alla data del 31 maggio 2022.