"A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca?” Si chiude con una domanda rivolta a tutti i presenti che in questi giorni hanno partecipati ai dibattiti che hanno animato, dal 25 al 30 novembre, la prima edizione del “Festival della Legalità – idee che restano”, fortemente voluto dall’amministrazione Bruno con la partecipazione di ospiti illustri del mondo civile, militare ed ecclesiastico che hanno trattato il tema sotto diverse angolazioni.

Tutti d’accordo nel rimarcare quanto la legalità sia una questione che riguarda ogni singolo cittadino e non possa essere demandata ad altri. Ed è proprio la citazione di don Milani, ripresa nella dichiarazione di Mons. Ricchiuti, che diventa il fulcro centrale della rassegna alla sua prima edizione: ognuno è chiamato a fare la sua parte nel bene e nel rispetto delle regole del vivere civile. Tutti: i singoli cittadini, le famiglie, le scuole, le parrocchie e ogni agenzia educativa è chiamata al rispetto del vivere secondo i principi della legalità.

Nella Bat, provincia fortemente esposta alle mafie, come ripreso dal procuratore Renato Nitti, anch’egli presente all’appuntamento finale con la rassegna del festival, emerge la difficoltà del nostro territorio a sconfiggere le diverse mafie che, soprattutto negli ultimi trent’anni, agiscono attratte da un tessuto economico potenzialmente vivace.

«La legalità non ha colori politici, non ha appartenenze religiose, non ha schieramenti e tutti si devono sentire coinvolti – ha sottolineato la prima cittadina andriese, Giovanna Bruno -. In questa prima edizione abbiamo voluto lavorare su un concetto che non è quello della repressione, non è quello del parlare a posteriori, ma è invece quello della prevenzione.

Interroghiamoci, come città, su quale sia lo stato di salute in termini di legalità della nostra Andria e cerchiamo di capire dove maggiormente bisognerebbe andare ad intervenire insieme con le forze dell'ordine e tutte le altre agenzie educative.

Rispetto a questi obiettivi le idee che restano, che è il tema della prima edizione del Festival della Legalità, ci vede soddisfatti. Adesso lavoriamo per la seconda edizione mettendo maggiormente a frutto quanto emerso in questi giorni di testimonianze e di confronto».