La grande Patty Lomuscio a New York in questi giorni dove registrerà un disco con Kenny Barron, pianista, compositore e arrangiatore di jazz statunitense. È uno dei principali pianisti di mainstream (post bop) influenzato principalmente da Tommy Flanagan e Wynton Kelly, ma anche da Thelonious Monk, Art Tatum e McCoy Tyner. È il fratello del sassofonista Bill Barron. Nel corso della sua carriera è stato nominato per nove Grammy Awards. A *partire da 1973 insegna musica alla Rutger University.

Patty, dunque, in questi giorni si trova nella Grande Mela, nel Rudy Van Gelder Studio, uno dei più importante studio’s in cui hanno registrato i jazzisti che hanno fatto la storia della musica (John Coltrane, Herbie Hanckok, Abbey Lincoln, per citarne alcuni ndr) e con la leggenda del jazz, Kenny Barron: ne siamo certi, farà sognare tutti noi. A Patty porgiamo i migliori auspici per il futuro affinché la sua stella continui a brillare nel firmamento delle più luminose.

Note biografiche

Comincia prestissimo a cantare. Già a otto anni si distingue come solista e vince diversi concorsi canori. Intraprende poi anche lo studio del violoncello in seguito alla vincita di una borsa di studio, dapprima nella sua città e successivamente presso il conservatorio "N. Piccinni" di Bari.

Frequenta poi laboratori e seminari con Rachel Gould, Guido Manusardi, Sandro Gibellini. Nell'estate 2003 è la vincitrice del primo concorso "Andria Jazz".

Nell'estate 2004 frequenta il seminario Nuoro Jazz , la cui direzione artistica è affidata a Paolo Fresu, con la cantante jazz Maria Pia De Vito, vincendo anche una borsa di studio. Pubblica sulla rivista Nuoro Jazz nell'anno 2005 una tesi su "Charlie Parker e le ballad". Vince il "Premio al Femminile"; frequenta le Master class di Uri Caine e di John Abercrombie.

Nel mese di Agosto 2009 si esibisce in Sicilia con L'Italian Big Band diretta dal M. Marco Renzi. Suona il violoncello con l'Orchestra sinfonica di Fabio Concato durante il suo concerto ad Altamura. A maggio 2008 si esibisce col gruppo Jazz moments al "Festival de la musique du desert" di Errachidia in Marocco. Suona anche a San Giovanni Rotondo in occasione dell'esposizione delle esequie di Padre Pio.

Canta nel 2009 con l'Italian Big Band diretta dal Maestro Marco Renzi, in un concerto organizzato dall'AFAM Alta Formazione Artistica e Musicale.

Nel 2011 studia jazz in America ed attualmente è docente di Canto Jazz presso il Conservatorio "E. Duni" di Matera. Ha anche insegnato la stessa disciplina al Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia e "Tito Schipa" di Lecce.

Tra le sue esperienze passate, ricordiamo anche la pubblicazione, nell’agosto del 2012, di due libri: uno su Abbey Lincoln e l'altro sulla Musica Jazz ed eurocolta (enteredizioni).

Nel 2015 vola per la prima volta a NY dove registrerà il suo primo disco accanto a musicisti americani tra cui anche Jon Davis e Gianluca Renzi; disco che sarà poi presentato nel 2016: “Further To Fly”, dedicato interamente a Paul Simon & Art Garfunkel.