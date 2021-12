Giovedì 2 dicembre 2021 è stata una data importante per il Turacciolo di Andria, diventato ormai un'istituzione per tutti i cultori del buon vino. Nel centralissimo locale di piazza Catuma si è tenuto un evento di carattere nazionale con la degustazione dei rinomati vini della cantina Biondi Santi (i creatori del Brunello di Montalcino) che hanno scelto in tutta la Puglia il Turacciolo per presentare i loro “gioielli”. I vini della cantina simbolo della Toscana, tra i più blasonati e conosciuti oltralpe, sono giunti al Turacciolo per essere apprezzati in abbinamento ai piatti tipici della nostra cucina, sapientemente preparati dalla brigata capitanata da Luciano Matera che abbiamo raggiunto qualche ora prima dell'evento: «Un'occasione importante per parlare di una storia, quella della famiglia Biondi-Santi, che ci rappresenta in tutto il mondo. Un’opportunità interessante per scoprire la storia della cantina toscana e di coloro che hanno imbottigliato nel 1800 la prima bottiglia di Brunello di Montalcino».

Una serata dedicata alla degustazione del Brunello nella terra del Nero di Troia: «È di scambio culturale che stiamo parlando ed è chiaramente uno scambio propositivo per il nostro territorio – commenta Luciano Matera -. Pensiamo ad esempio al Sangiovese che ha dei tratti comuni al Nero di Troia: due vini austeri, da lungo invecchiamento... Sarebbe interessante metterli a confronto e magari tra qualche anno anche la Puglia potrebbe vantare dei blasoni così importanti a livello internazionale. Non che non lo si faccia già, ma questi confronti con realtà che sono diventate degli status symbol, conosciuti ed apprezzati in Italia e all’estero, non possono far altro che aiutare il nostro territorio a fare di più e meglio».

Ben vengano dunque gli scambi enogastronomici che arricchiscono il nostro territorio e offrono allo stesso, e a tutti i produttori e gli osti che promuovono la bellezza e il benessere a tavola, una lezione di stile e di comunicazione per raggiungere mete sempre più ambiziose in un mercato globale, che preservi sempre le peculiarità autoctone e ne faccia punti di forza a beneficio dei singoli territori e degli uomini e delle donne che lo caratterizzano.