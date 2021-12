Agorà Impertinente è un collettivo culturale nato a settembre 2019 dall’incontro di giovani ragazzi: «La necessità che ci muove è quella di trovare nutrimento culturale in una città in cui spesso la cultura è vista come un qualcosa di non necessario, secondario. Noi crediamo invece che la cultura sia piuttosto paragonabile al pane: un bene di prima necessità. È cibo per l’anima, per lo sviluppo di abilità critiche, è necessaria alla conoscenza di se stessi ed è motore delle relazioni umane più profonde - commentano Maria Fabiana Liso, Manuela Lorusso, Andrea Di Bari, Federica D’amato -.

Muovendoci dalle nostre passioni e competenze cerchiamo di spostarci sempre un po’ più avanti, in terreni inesplorati perchè si è impertinenti quando si esce dalla propria confort zone.

Il nostro percorso è partito con rassegne cinematografiche, ospiti della Multisala Roma prima, di Legambiente presso il Giardino Mediterraneo successivamente, e programmi radiofonici, ospiti della Web radio “Wonderadio” di Terlizzi.

Da questa estate cerchiamo di portare l’arte in luoghi non convenzionali.

Siamo partiti da Trani con eventi teatrali e di stand up comedian presso il Marchese l’Orangerie. Da ottobre fino a metà dicembre, ogni mercoledì, siamo ospiti della pasticceria Petit Gateau con eventi che spaziano dallo speeching, alla musica, al teatro: a fare da cornice al tutto una mostra collettiva di giovani creativi appassionati di fotografia (Vincenzo palladio, Vincenza Sgaramella, pasqualino Caputo, Miriam Raimondi, Giorgia Gazzillo).

Il giovedì resta ancora il giorno del cinema: presso l’Officina San Domenico, ospiti di Capital Sud, proponiamo una rassegna cinematografica a tema appunto “Sud” con conseguente dibattito su tematiche del pensiero meridiano.

Questi eventi - conclude la nota del direttivo di Agorà Impertinente - ci danno inoltre la preziosa occasione di incontrare e scambiare con tante persone dagli interessi più disparati permettendoci di fare da snodo per favorire lo sviluppo di relazioni che, come le connessioni di una rete, si incontrano in un punto e si sviluppano e crescono alimentando un circuito virtuoso che favorisce altre relazioni e incontri».