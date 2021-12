Festa liturgica di Santa Lucia: chiesa aperta solo per preghiera personale

Alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, tenendo conto del numeroso afflusso di fedeli e che la capienza della chiesa non può superare il numero di 20 persone non ci saranno celebrazioni delle Sante Messe.

La chiesa resterà aperta solo per la preghiera personale nei seguenti giorni e orari: Domenica 12 dicembre 2021, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e Lunedì 13 dicembre 2021 dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00.

Nella chiesa di Santa Lucia, solitamente, la Santa Messa si celebra il 13 di ogni mese alle ore 19:00 e a seguire si tiene la benedizione per i videolesi e per quanti si rivolgono alla santa protettrice degli occhi e della vista, tranne nel mese di dicembre in corso per via delle suddette restrizioni legate all'emergenza sanitaria.