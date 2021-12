"Un bambino non speciale": presentazione del libro di Dino Leonetti

Il giorno 16 dicembre alle ore 18 ci sarà la presentazione in sala consiliare del libro "Un bambino non speciale" di Dino Leonetti. Un libro che, come dice lo stesso autore, parla di un clown e di autismo.

«Quando avevo in mano la bozza l'ho fatta leggere ad un mio caro amico, Giuseppe Di Nanni, e gli ho chiesto che cosa ne pensasse e se dovesse parlarne con qualcuno come lo presenterebbe. Mi ha mandato questa riflessione che faccio mia. Eccola!

«Un clowndottore viene invitato a realizzare un progetto di clownterapia dedicato a bambini con disturbo dello spettro autistico. Lui accetta e ne consegue un’immersione in questo mondo simile a un universo parallelo, con infinite sfumature di colori dell’anima umana, insondate dai più, e nuove regole che rispondono a logiche diverse ma spesso affascinanti, pur con venature di delicate solitudini e disperati goffi tentativi di “normalizzazione”, segnali che rimangono inascoltati, come sommersi appena sotto la superficie di un mare comunicativo che, con fredda indifferenza, non permette di ammirare i suoi tesori se non si è disposti a rischiare in proprio immergendosi a scandagliarlo. È un mare che rivendica i suoi eroi e i suoi martiri, vittorie e sconfitte, ma non è forse questo il senso della vita? Avventurarsi nell’ignoto e verificare con i propri occhi ciò che si nasconde dietro la barriera dell’incognito. Questo è ciò che fa questo libro, guidandovi a percepire i colori inconsueti e straordinari sprigionati dalle menti dei “bambini non speciali”. Mollate gli ormeggi della consuetudine, permettete che il vento della conoscenza gonfi le vele della vostra anima vagabonda e desiderosa di conoscere. E, finalmente, capire».

Ecco. Leggendo questo libro guarderete l'autismo con i miei occhi - continua Dino Leonetti - Il libro non è in vendita ma in distribuzione con contributo liberale.

Ho deciso di donare i volumi ad Asteroride B612, associazione che tutela le famiglie con disturbi dello spettro, e a In Compagnia del Sorriso, associazione di clowndottori che promuove iniziative di inclusione.