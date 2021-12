La settimana scorsa sono andato a comprare un po' di frutti di mandorle e di nocciole per fare un po' di “rumori” (rmiur) in vista del Natale. Chiacchierando con il negoziante gli chiedo come va la vendita di questi prodotti. Il negoziante mi risponde amareggiato: i “rumori” vanno scomparendo. Se non fosse per qualche donna anziana che ancora si diletta a fare i dolci in casa queste antiche usanze non ci sarebbero più. Tanto ci sono i bar. Si, perché p fè l rmiur bisogna mettere sottosopra la casa, reperire tutti i prodotti e gli attrezzi necessari e tenere a bada i ragazzini che muoiono dalla voglia di assaggiare. E’ un altro spicchio di tradizione che lentamente ci lascia dopo che anche le pettole stanno avendo vita difficile.

Negli ultimi tempi poi qualcuno ha tentato di fare una fuga in avanti eliminando persino la parola “Natale”: non è possibile eliminare il Natale perché di fatto storico si tratta, allora si è ripiegato sulla parola: al posto di buon Natale meglio dire buone feste. Non è originale questo tentativo di cancellare l’identità cristiana della Europa: ci provò Napoleone, poi con più forza Hitler, quindi Stalin. Sembra che ai potenti dittatori faccia paura quel Bambino inerme deposto in una mangiatoia. Oggi ci prova un “laicismo annacquato”, come l’ha chiamato Papa Francesco. Eppure i dittatori passano e il Bambinello resta. Le dittature o lo stesso laicismo scatenano le tenebre, mentre il Bambinello irradia una luce che “illumina tutta la storia della umanità”.

Chi bazzicava la zona delle Croci negli anni cinquanta e sessanta non avrà dimenticato Faustina. Era una specie di priora della parrocchia. Era lei che gestiva tutte le funzioni solenni e curava le iniziative particolari nella chiesa, dove pure aveva realizzato un altare dedicato alla Madonna del Rosario, di cui era devotissima.

A dicembre saliva in cattedra per il presepe: si circondava di tanti ragazzini che le davano una mano nel sistemare tutti gli addobbi e le statue che rispolverava ogni anno. Ma i ragazzini erano anche utili perché capaci di coinvolgere i genitori. Era una festa comunitaria perché raramente in casa allora si faceva il presepe. E lei che aveva solo la prima elementare, spiegava il significato di ogni elemento di quella scenografia.

Ricordava Faustina che San Francesco il presepe lo fece per i poveri perché solo questi lo possono capire. E i poveri avevano bisogno di una rappresentazione, data l’ ignoranza letteraria. E dentro al presepe San Francesco, seguito da Faustina, nulla mise a caso. E fu questa la ragione per cui il presepe si è diffuso nelle chiese e poi nelle case popolari. Il presepe dei nobili era una esibizione di ricchezza immobile. Quello dei poveri invece si animava ogni anno a seconda degli umori. Ha qui la spiegazione perché a Napoli o a Torino inseriscono ogni anno personaggi nuovi e attuali a testimoniare che nei secoli il presepe racconta la storia dell’uomo attraverso personaggi che sono diventati simbolo di una stagione.

Faustina sapeva che della grotta, del bue e dell’asinello non si parla nel Vangelo eppure sono elementi essenziali del presepe: la grotta delimita lo spazio della Luce che torna al mondo dopo le tenebre del peccato originale e i due animali sono rappresentativi della intera natura che si prostra davanti al Creatore. C’erano, non c’erano? Ma che importa, essi sono lì da sempre. E tuttavia almeno dell’asino sappiamo che fu utilizzato spesso dalla Sacra Famiglia (forse c’era anche in quel viaggio avventuroso da Nazaret a Betlemme): per fuggire in Egitto, per l’ingresso trionfale a Gerusalemme. Il più umile degli animali al servizio del re dei Re. Il bue era l’animale che rappresentava il popolo ebreo che attende il Messia; peccato che poi lo rinnega.

Sparsi nel presepe troviamo diversi agnelli e pecore: sono animali destinati al sacrificio e quindi i più innocenti: ecce Agnus Dei.

Subito dopo Faustina inseriva il fiume con l’immancabile ponte: il fiume secondo lei era lo scorrere del tempo, un tempo prezioso e irripetibile, la sua acqua non torna mai indietro, mentre il ponte suggerisce l’idea del passaggio da una sponda all’altra, perché il Natale invita l’uomo a una nuova vita, più coerente con il messaggio d’amore che quella nascita comporta.

A conferma ecco la stella e l’angelo ad annunziare la lieta novella. Gli angeli annunciano che qualcosa di nuovo sta accadendo e lo annunciano ai pastori, alla gente più semplice che non chiede spiegazioni ma capisce subito e si muove verso la gioia che si annuncia. Mentre la stella ci indica che non siamo solo terra, ma c’è un cielo al quale guardare perché quella è la nostra meta. Proprio per questo la stella porta scompiglio nel mondo additando un nuovo ordine tra gli uomini. Non a caso essa ci fa venire subito in mente i magi con i doni che vengono da tutto il mondo (allora conosciuto) e la strage degli innocenti, dove scorgiamo il contrasto tra il potere che si arrocca a difesa dei beni terreni e gli innocenti che volano verso la vita essenziale qual è quella spirituale. Non siamo solo uomini.

Quando Faustina annunciava che bisognava inserire nel presepe un pozzo e una fontana la fantasia di noi ragazzini si eccitava: ognuno li voleva posizionare in modo diverso. Ma Faustina ci diceva che era necessario che fossero presenti comunque perché era importante il loro significato: il pozzo offre all’uomo le acque sotterranee, simbolo della continuità della storia, il collegamento tra i morti e i vivi. Sono i morti che hanno fatto la società nella quale agiscono i vivi, i quali a loro volta partoriscono la storia del futuro: tremenda responsabilità ma anche grande gioia nel sapere che il futuro porterà i nostri colori. Per questo Faustina voleva la fontana vicina al pozzo e con la fontana anche la donna che va ad attingere l’acqua, nella quale alcuni vogliono vedere la Madonna che attinge l’acqua per distribuirla agli “assetati” (ricordate Cana).

Nel presepe di Faustina non poteva mancare il mulino e il pane: la macina che schiaccia il grano perché la farina possa diventare pane, l’alimento più diffuso sulla terra sia per alimentare il corpo che per alimentare l’anima, il “pane di vita”, il Creatore che si fa alimento per tutti. Non a caso l’osteria compare tra il mulino e la grotta: è il luogo della socializzazione, della comunione, della partecipazione, della condivisione, dello spezzare il pane. Non siamo uomini soli.

Come risponderemo quando ci sarà chiesto: cosa facevi tu, si proprio tu/io/noi, mentre un UOMO moriva nella più gelida solitudine vicino a casa tua in via Paganini o mentre una donna curda moriva sola con il figlio in grembo ai confini tra la Bielorussia e la Polonia?

Alla fine Faustina ci chiese: ci mettiamo un po' di piante? Noi tutti a suggerire: mettiamo gli ulivi, no le mandorle, no le arance così mettiamo le palline dorate. Ma Faustina ci fece sedere cominciò a raccontare: nel paradiso terrestre è vero che Dio ci mise l’albero che ci faceva conoscere il bene e il male ma accanto ci mise una bella palma che rappresentava l’albero della vita, l’albero della pace. Comunque fossero andate le cose con gli uomini nel paradiso terrestre Dio aveva già intenzione di ristabilire il rapporto con le sue creature. La palma in effetti sarà protagonista del momento cruciale della storia: l’ingresso del Redentore a Gerusalemme avvenne su un tappeto di foglie di palme. Non lo capì Pilato quando chiese alla folla chi doveva liberare. Era la stessa folla dell’ingresso trionfale, suggestionata a scegliere il male dal potere. Il potere (politico, economico, culturale, sociale) che si fa serpente nella storia della umanità: sembra l’espressione della potenza, della felicità, eppure esso disintegra l’umanità quando perde il senso della solidarietà. Adamo ed Eva si accorsero di essere nudi, noi ci accorgiamo di essere fragili.

Di Avin Irfan Zahir morta (o l’abbiamo fatta morire?) sola a 39 anni al confine di una terra straniera come dell’UOMO morto (o lo abbiamo fatto morire?) a 52 anni in via Paganini nessuno si è interessato, indifferenti ai problemi veri: non ci siamo interessati nemmeno del marito e degli altri cinque figli che hanno assistito impotenti a un dramma più grande di loro. Il dramma degli altri ci scivola addosso: andiamo di fretta. Eppure piace pensare che l’angioletto che Zahir portava nel grembo abbia trascinato anche la mamma nella capanna del presepe del Cielo dove hanno trovato Maria e Giuseppe con il Bambinello a braccia aperte, che subito hanno predisposto a fianco un’altra mangiatoia per ospitare quel Bambinello vivo anche se non ancora nato. Mentre l’UOMO ha preso il posto di Baldassarre, il magio/mago di colore. Faustina non lo aveva previsto. Aveva solo la prima elementare ma aveva capito il mistero della vita perché aveva negli occhi l’immagine del marito morto giovane in Russia senza un perchè.

Non togliamo il presepe ai bambini, impareremo tante cose anche noi grandi. Se diamo importanza solo alle luci e ai regali torniamo al paganesimo sprecando così duemila anni di storia durante i quali abbiamo “costruito” una civiltà con qualche (o tanti) seme d’amore (l’uomo che si ferma per soccorrere una donna sbattuta per terra dall’avidità di possesso).

Alleluja! Alleluja!

È nato il Sovrano Bambino.

La notte, che già fu sì buia,

risplende d’un astro divino.

(Guido Gozzano)