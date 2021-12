La scuola Mons. Di Donna, sempre stata attenta a iniziative di solidarietà nel periodo dell'Avvento, quest'anno ha sostenuto l'iniziativa nata in un contesto laico lo scorso anno: Le scatole di Natale di Marion Pizzato, iniziativa partita da Milano e poi diffusasi in tutta Italia.

Gli alunni delle varie classi, coordinati dalla prof.ssa Lena Di Noia, sono stati invitati a riempire le Scatole di Natale con doni che 'scaldano il cuore', inserendo un passatempo (giochini, libri, colori, etc.); una cosa calda (sciarpe, cappelli, guanti, etc.), una cosa golosa, un prodotto di bellezza (bagnoschiuma, crema, profumo, etc.), ed un biglietto gentile.

I doni saranno destinati alle famiglie bisognose della parrocchia di Santa Maria Vetere.

Nel passato in Chiesa veniva offerto un pranzo di Natale a circa 20 famiglie, purtroppo oggi le famiglie bisognose sono aumentate al punto che non c'è lo spazio fisico per poterle ospitare nel rispetto delle norme anti covid.

Come ha detto Gesù Cristo "Vi è più gioia nel dare che nel ricevere!" (Atti 20,35), e questo gli alunni hanno potuto provarlo veramente: essi sono stati felici e gaudiosi nel porre nelle scatole i diversi doni!

Non è finita qui! Alcuni alunni e docenti hanno aderito all'iniziativa solidale dell'AGAPE acquistando dei panettoni i cui ricavi saranno devoluti all'assistenza globale destinata ai bambini dell'Oncoematologia Pediatrica, nonché all'accoglienza dei pazienti nella 'Casa Angeli e Sogni Francesca de Sinno' a San Giovanni Rotondo.

«La beneficenza si fa e se si condivide può 'contagiare' tanti altri animi buoni che anche a Natale possono ritrovarsi nell'esperienza del dono - commenta la dirigente Lilla Bruno -. La solidarietà è un valore fondamentale e ai nostri alunni servono azioni concrete per sperimentare l'importanza di riconoscere il disagio e il potere individuale e collettivo nel cercare di fare del bene per alleviare le tante sofferenze umane. Un ringraziamento va a tutti gli alunni e alle loro famiglie che si sono pordigate per la giusta causa».