Durante la mattinata di mercoledì 15 dicembre gli alunni della scuola dell’infanzia paritaria “Sacro Cuore di Gesù” delle Suore Betlemite di Andria hanno assistito allo spettacolo di animazione teatrale intitolato “Canto di Natale”, tratto dall’omonimo racconto di Charles Dickens. Il laboratorio teatrale è realizzato dalla Compagnia del Teatro Mobile “Room to play” di Barletta nelle persone di Carmen de Pinto e Francesco Sguera. Room to play significa letteralmente “Spazio per giocare” e in effetti il laboratorio teatrale accolto nella proposta progettuale della scuola, è visto come momento di incontro, condivisione e scambio tra attori e pubblico attraverso varie tecniche espressive: narrazione, musica, burattini, dialoghi, canti con tanta voglia di meravigliare, coinvolgere, divertire.

La fiaba di Dickens racconta la storia di un ricco uomo d’affari, il signor Scrooge, avaro ed egoista, che trascura la famiglia e odia fortemente il Natale ritenendolo soltanto una perdita di tempo. Nel sonno, però, gli appaiono in successione lo spirito del Natale passato, lo spirito del Natale presente e quello del Natale futuro che lo fanno riflettere sulla propria storia di povertà, di sofferenza e di solitudine e sulla necessità di rendersi utile agli altri per lasciare ai posteri un buon ricordo. Al risveglio, il signor Scrooge rinsavisce e la sua vita cambia nel segno della bontà, dell’altruismo e della generosità.

È stato emozionante per il personale docente vedere gli alunni entusiasmarsi, ridere di gusto alle battute degli attori protagonisti, rispondere prontamente alle affettuose provocazioni, mettersi in gioco in prima persona interfacciandosi con gli attori in scena, esprimere liberamente le proprie emozioni, manifestare la propria gioia.