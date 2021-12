Oggi in scena “Raccontiamoci…”, uno spettacolo in vernacolo andriese

Per la manifestazione culturale permanente denominata “Festival dei Giovani” – I edizione (…sulle ali del presente per disegnare il futuro”), l’Associazione Sociale e Culturale "Ideazione" e l’Associazione Teatrale – Culturale “Il circolo dei viaggiatori” hanno dato vita a “Raccontiamoci…”, uno spettacolo in vernacolo andriese. Raccontiamoci non è solo una semplice narrazione di filastrocche, poesie, racconti, proverbi, ma è creare un filo tra presente e passato, tra storia e tradizione della nostra città. Il fine è proprio quello di mantenere un legame tra il cittadino e la sua cultura, conoscendone le origini e i significati.

Appuntamento oggi alle ore 19.30 c/o il Chiostro San Francesco.

Inizio dello spettacolo alle ore 20.00, ingresso gratuito.

È preferibile la prenotazione attraverso il numero dell'associazione sociale e culturale ideazione 370 371 6711, oppure attraverso i canali social, Instagram (Ideazione18) e Facebook (Ideazione).

Per i nuovi protocolli anti – Covid è obbligatorio essere muniti di mascherina e Green Pass.

Nella stessa serata sarà possibile aderire all'iniziativa Pandono, panettoni artigianali acquistabili con un piccolo contributo di € 15 che andranno al reparto di Ostetricia e Ginecologia per l'acquisto di dispositivi medici.