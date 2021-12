L'artista brindisino Dino Sambiasi torna nuovamente ad Andria a sostegno della ricerca promossa dall'associazione Giorgia Lomuscio Tutto per amore. Lo fa proponendo alcune sue opere ultime intitolate Strati segmenti: «Attraverso le sagome che apparentemente sono statiche cerco di rappresentare la stratificazione dell'uomo che, pur nascondendosi, attraverso questi segmenti appare con forza e con positività attraverso il colore». Dipinti che si traducono dunque in un messaggio di positività e di speranza.

«La mia partecipazione anche quest'anno a sostegno della ricerca - continua l'artista Sambiasi - rappresenta l'occasione per l'arte di avere un altro senso: darle un motivo che non è per forza l'espressione del pittore, ma che indirizza il messaggio artistico attraverso un bene che potrebbe essere anche comune».

Dino Sambiasi ha donato all'ass. Giorgia Lomuscio Tutto per amore una tela da cui sono state realizzate delle litografie numerate (formato 60*70 cm): «Sambiasi è molto legato alla nostra associazione - commenta Giuseppe Lomuscio - e quest'anno, come nel 2019, attraverso le originali litografie firmate dall'artista raccoglieremo fondi per la ricerca a sottolineare la bellezza dell'arte in ricordo di Giorgia che amava tanto la pittura, lei dipingeva (in associazione è in bella vista un suo dipinto)».

Non solo le litografie di Dino Sambiasi a disposizione di coloro che vorranno sostenere le finalità dell'ass. andriese ma anche tante altre belle opere d'arte: «Una bottiglia di olio EVO da 500 ml con un'illustrazione di Francesco Poroli, stampata in occasione dei 18 anni di Giorgia (13 anni di un meraviglioso cammino terreno e 5 anni di un cammino celeste fatto di presenza silenziosa e di una fiduciosa testimonianza d’amore). Accanto alla coloratissima bottiglia di olio extra vergine di oliva c'è anche il progetto delle sfere in ceramica, una che raffigura la natività e l'altra un angelo: Giorgia che ci accompagna in questo cammino».

Oggetti che l'associazione realizza grazie alla tenacia e all'entusiasmo di papà Giuseppe con la preziosa collaborazione di mamma Carla e di tanti amici che si prodigano e seguono la stessa via maestra: donare per ricevere in cambio tanto altro bene da elargire per rendere migliore il mondo che viviamo, per custodirlo e lasciarlo più bello ai nostri figli.

In questi giorni di festa inevitabile è il pensiero nei confronti di chi piange la perdita di un proprio caro ed è a tutti loro che va il messaggio di Giuseppe Lomuscio: «Per esperienza personale posso dire che c'è sempre una speranza. In questo periodo di attesa, che ci porterà a vivere il momento di luce, posso dare un abbraccio virtuale a tutti quelli che stanno attraversando un momento difficile e ricordare loro che non sono mai soli in questo cammino».

Chiunque voglia sostenere l'ass. Giorgia Lomuscio Tutto per Amore può farlo recandosi presso la sede dell'ass. in Viale Roma 16 tutte le sere dalle ore 19 alle ore 21.