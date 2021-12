In occasione del Santo Natale riproponiamo il racconto "Natale sulla Murgia" e lo accompagnamo ai nostri migliori auguri estesi a voi tutti cari lettori:



Come capita a molti preti anche don Riccardo Zingaro soffriva la solitudine familiare. È vero i familiari c’erano e anche premurosi, ma non erano la “sua” famiglia. Per questo se n’era fatta una più grande: quando poteva si inseriva nelle famiglie di quanti avevano la possibilità di lavorare con lui o godevano della sua amicizia o semplicemente entravano in contatto con lui nelle circostanze più varie. A Natale cominciava da molto prima a inaugurare presepi nella sede della comunità braccianti, nella chiesa di Mater Gratiae e il presepe vivente nella scuola materna di Lamapaola, in piazza Catuma per le guardie notturne ecc. In particolare quelli “autentici” disseminati per le masserie della Murgia. Tutte le occasioni erano buone per familiarizzare. Erano momenti durante i quali gli uomini si aprivano. Il bracciante in particolare non è mai stato espansivo, abituato al dialogo muto con la terra e i suoi frutti. Figuriamoci il pastore. Erano momenti coinvolgenti: un pezzo di formaggio, un po’ di vino rosso e la parola diventava fluida creando la comunità.

Quell’anno come al solito decise di celebrare la messa di mezzanotte sulla Murgia in una stalla. Egli era il cappellano di tutti gli assegnatari sparsi sul nostro entroterra, sia quelli che avevano avuto la fortuna di vivere in piccoli agglomerati ( Montegrosso, Loconia, la Moschella….) e soprattutto quelli confinati in masserie sparse, quelli dimenticati. La riforma fondiaria aveva dato a questi coloni una occasione di vivere autonomamente, ma i problemi connessi ricaddero sulle spalle di don Riccardo. La solitudine, le difficoltà di mandare i figli a scuola, il rischio dei furti continui erano tutti problemi che ricadevano sulle sue spalle. Quando la “Buonanima” pensò di esportare al sud il modello emiliano dell’agricoltura a kilometro zero non si rese conto della diversità del territorio: lì pianura con infrastrutture viarie, qui andamento collinare senza reti di collegamento. Per questo don Riccardo tutte lo domeniche si avventurava con la sua macchina in giro per i saliscendi murgiani per raccogliere le sue “pecorelle” e portarle alla messa in una casa colonica sempre diversa e dopo la messa faceva il giro al contrario. Montare l’altare da campo era l’inizio della festa, con i bambini che rumoreggiavano intorno a caccia di una caramella. Per questo capitava spesso che egli si fermasse a pranzo da qualcuno degli assegnatari occasione propizia per penetrare delicatamente nelle problematiche familiari e sociali. I braccianti e gli assegnatari lo seguivano perché quel prete chiamava tutti per nome.



Partimmo presto quella vigilia. Aveva due appuntamenti in programma: la messa di mezzanotte in masseria e la messa di Natale alle 11 presso il ristorante “al Murgiano”, un ristorante che aveva aiutato a nascere e dove si fermava spesso per la messa e qualche volta per gustare anche la pasta ai quattro formaggi che Donato sapeva fare a meraviglia. Una macchina parte per la masseria prescelta per quella notte raccogliendo qualche famiglia sulla via di passaggio, io, la mia ragazza e don Riccardo passammo prima da Montegrosso. Qui egli aveva voluto che ci fosse un forno a legna pubblico che tutti potevano usare a turno per fare il pane. Per quella sera egli aveva chiesto alla moglie di un socio della comunità braccianti di preparare piccole pagnotte di pane che fece infornare in quel forno a legna. Quando le caricammo sulla macchina il calore ci riscaldava a meraviglia ma il profumo era inebriante. In quelle condizioni facemmo oltre un’ora di viaggio. Per strada ci fermammo per raccogliere una coppia di anziani assegnatari. I figli dovevano restare in masseria per paura di furti, ma i genitori non vollero mancare alla messa. In macchina il vecchietto parlava in continuazione, la moglie invece non disse una parola. Il vecchietto parlava di tutto: degli animali, delle coltivazioni, delle macchine: era evidente che voleva comunicare qualcosa che non osava dire. Le doti migliori dei vecchi contadini e pastori erano la dignità e la riservatezza. Don Riccardo allora si rivolse alla moglie che subito si sciolse: un suo nipote era nato con problemi di deambulazione: era arrivato alla età scolare ma nessuno lo poteva accompagnare. Era Natale e il ragazzo non aveva fatto un giorno di scuola. Don Riccardo assicurò che il problema sarebbe stato risolto per la befana. Era un po’ incosciente nell’assumere impegni ma aveva tessuto un articolato sistema di rapporti con tutti i centri di decisione e con tutti i personaggi pubblici per cui a lui nulla sembrava impossibile e così era perché nulla aveva da chiedere per se e tutto quello che otteneva era verificabile perché necessario. Anche quando chiedeva una pecora o un asinello per la sua scuola materna di Lamapaola.

Giunti alla masseria fece scaricare il pane, organizzò tutto quanto occorreva per la messa nella stalla dove il proprietario aveva fatto arrivare un bue e un asinello tra le tante mucche che creavano un profumato tepore rispetto al freddo esterno. Quindi si mise in un angolo della stalla a confessare: due sedie, una di fronte all’altra. La confessione è uno dei sacramenti più misterioso e affascinante. Soprattutto quando tra confessore e penitente c’è consuetudine di rapporti. Don Riccardo conosceva benissimo quelle persone, le loro preoccupazioni, i loro affanni. Stupendo il quadro che si presentava alla vista quando erano gli uomini a confessarsi: il prete si inchinava su di loro ed essi sul prete, per cui si sentiva solo il sibilo delle parole pronunciate sottovoce ognuno nell’orecchio dell’altro. Cosa si dicessero in quei momenti è nel mistero della vita. Sicuramente non era una elencazione arida di peccati inesistenti come quando si era ragazzini. Per questo spesso quel sacerdote non dava la penitenza: era già una penitenza la loro vita.

Intanto fuori della stalla era tutto un frastuono: gente che arrivava, abbracci, ricordi e poi gli uomini con gli uomini a parlare di lavoro e le donne insieme a parlare di figli, di nipoti mentre quelle di casa erano intente a preparare la tavola per la festa con le cibarie che ciascuno aveva portato. Faceva freddo quella sera ma il cielo era stellato e la luna rischiarava il firmamento, mentre di lontano si vedeva nitido Castel del Monte, la cui illuminazione era stata da qualche mese inaugurata dal senatore Jannuzzi. Verso le undici don Riccardo chiama a raccolta i bambini tutti incappottati come del resto i genitori: era il momento della processione per deporre il Bambinello nella mangiatoia. Nonostante il freddo si volle uscire fuori all’aperto per cantare Tu scendi dalle stelle: a tanti venne voglia di guardare su in alto per scrutare l’infinito e vedere arrivare la stella. Quindi tutti nella stalla per la santa Messa. Da quella notte di Betlemme sulla terra non siamo più soli, disse don Riccardo alla predica, lo dico a voi che la solitudine la vivete sulla pelle.

All’offertorio don Riccardo fa portare all’altare le pagnotte del forno di Montegrosso per la benedizione. Alla fine della messa le farà distribuire a tutte le famiglie perché le portassero a casa per il pranzo di Natale: non è consacrato ma quella benedizione lo rende simbolo di comunione per coloro che nemmeno il giorno di Natale potranno partecipare alla messa.

Finita la Messa comincia la festa: ognuno esce la propria mercanzia: tutta roba fatta in casa a cominciare dalle focacce per finire con le parmigiane, frittate e quant’altro. Quello che ricordo di più sono i formaggi: tutti uguali nella composizione e nella fattura eppure di sapore diverso: sul sapore gioca la lavorazione, la temperatura, il luogo della conservazione. E poi il vino rigorosamente rosso. Ognuno degli uomini aveva il suo brindisi da fare e ogni brindisi offriva l’occasione per bere.

Chess mirr vein da l’urt- bluff ngurp

-Chess mirr vein da u cppoun

-Saup a u fnocch l bcchirr a cocch a cocch.

A la salute d la combersazioun.

E via ….. bevendo. La carellata di dolci fece il resto.

Intanto si erano fatte le due. Coloro che abitavano vicino si coprirono e raggiunsero le loro abitazioni, gli altri si accamparono alla meglio per la notte. Le balle di paglia diventarono letti, le poltrone, le sedie… tutto fu requisito per schiacciare un pisolino: fu invece il pisolino a schiacciare noi. Praticamente nessuno dormì, ognuno aveva qualcosa da raccontare. All’alba tutti in piedi, un caffellatte con il latte di capra (squisito) e tutti via a festeggiare il Natale a casa. Noi risalimmo in macchina diretti “al Murgiano” e tutto ricominciò. Quando il Natale era santo.