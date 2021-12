Una volta c’era la povertà. Era uno stato d’animo e una condizione di vita. Entrambi i sentimenti erano vissuti con dignità e bastava poco per sentirsi “ricchi”. Anche una fetta di mortadella poteva fare la differenza tra i giorni feriali e la domenica.

Dopo la neve del 1956 Francesco resistette: si era sposato da poco e arrangiandosi riusciva a mettere il piatto sulla tavola tutti i giorni. La moglie si dava da fare a rammendare abiti per i vicini ricavandone un po' di vino o una bottiglia d’olio e comunque l’amicizia con il vicinato che allora era un valore. La stradina sembrava una famiglia e ognuno si sentiva al sicuro: “Ninè, egghia scioie alla ziarloir, tramind la port?” E se ne andava sicura senza nemmeno chiuderla quella porta che dalla primavera all’autunno era semplicemente una “rezz” (una tenda). Ciccill invece alternava qualche lavoretto privato ai cantieri che il comune organizzava per sistemare le strade o ripristinare gli edifici.

Quando però agli inizi degli anni Sessanta si ebbe di nuovo il freddo e un’altra nevicata mise di nuovo in crisi l’agricoltura Francesco decise di tentare l’emigrazione. Non avevano ancora figli, il che cominciava a suscitare pettegolezzi nel parentado. Ciccil convinse la moglie: “io parto, mi sistemo, poi ti vengo a prendere e ci trasferiamo in Germania: così si dimenticheranno di noi”. Non fece in tempo però ad arrivare in Germania che un telegramma di don Zingaro giunto al cappellano della missione cattolica gli annunciava che la moglie aspettava un figlio. Ciccill fu contento e pensò che il saluto particolarmente caloroso alla partenza aveva avuto i suoi effetti. Conoscendo la moglie nessun dubbio lo colse e aveva ragione perché la moglie era sotto l’osservanza stretta della suocera che abitava al piano terra. I dubbi delle solite comari scompariranno solo alla nascita della bimba che sembrava la fotografia del marito. Tuttavia il lieto evento cambiò il loro progetto di vita: niente più trasferimento in Germania. Ciccill vide che lì si guadagnava bene ma quando rientrò per conoscere il figlio disse alla moglie che si sarebbe trattenuto qualche anno e poi sarebbe tornato per avviare una attività in Andria, sperando anche di mettere al mondo altri figli.

Quando decise di porre fine alla esperienza tedesca era il mese di dicembre e Ciccillo volle portare un regalo natalizio tipicamente tedesco: si trattava di un alberello di abete vivo che egli poi in Andria adornò con fiocchetti, palline e fili argentati e dorati, dopo averlo trapiantato in un vaso più grande; si impegnarono entrambi a curarlo e adeguare gli ornamenti man mano che cresceva. A quei tempi erano poche le case che facevano il presepe per mancanza di denaro. Di alberi natalizi non se ne vedevano tanti salvo in qualche negozio perché i tedeschi durante la guerra lo avevano fatto conoscere. Come nel passato le case della gente comune non avevano opere d’arte o gingilli preziosi, ma questo non significava che le cose belle non piacessero: ecco allora le collette per rendere le chiese (casa comune) contenitori di arte. Per questa ragione il presepe si faceva solo in chiesa ed era ricco d’arte: si pensi a quello della Madonna dei Miracoli che occupava mezza navata. Quando nel vicinato la gente vide l’alberello di Ciccill scoppiò la solita polemica tra le comari: l’albero non poteva rappresentare il Natale e quindi cominciò a prendere piede l’uso di fare il presepe in casa. Nulla di speciale: una grotta fatta con delle piccole pietre a mo’ di trullo e qualche pupazzetto per la scena. Suscitò meraviglia quando qualcuno inserì nel presepe pupazzi fatti di pane, visto che il pane si faceva in casa e con gli avanzi si era soliti dare alla pasta delle forme a imitazione di un animale o di un personaggio: era l’arte della fantasia sperimentata con le pettole alla vigilia di Natale quando si passava il tempo a riconoscere le forme e nel frattempo le stesse si freddavano. I fornai si prestavano a questa incombenza per il piacere dei piccoli.

In verità si trascurava, ma non era colpa loro, che il bello del cristianesimo è la capacità di inglobare la vita dell’uomo in un unico percorso: nulla di quello che egli realizza fa parte dello scarto, tutto entra nel disegno divino. Fu san Giovanni Paolo II nel 1982 a rompere gli indugi facendo realizzare l’albero vicino al presepe in piazza san Pietro.

Ciccillo ricordava che i tedeschi attribuivano a Martin Lutero il merito di aver inventato l’albero di Natale. Così gli avevano insegnato. In realtà era consuetudine nel medioevo riscostruire davanti alle chiese per la veglia pasquale la storia del peccato per sottolineare la salvezza portata di Cristo. Ogni Paese esponeva l’albero più significativo della nazione e molti ricorsero al melo. Da qui poi l’accusa alla mela di essere responsabile della tragedia umana. In Germania però era difficile trovare un melo verde a dicembre e lo sostituirono con il sempreverde abete che ornavano con delle mele. Poi le mele furono sostituite da altri ornamenti. In verità già i greci e i romani usavano l’abete come simbolo dell’anno nuovo: intorno a lui gli scapoli e le nubili ballavano per giorni alla ricerca dell’amore. Anche in Germania, diceva Ciccillo, i bambini tedeschi e italiani cantavano insieme le rispettive canzoni natalizie per esaltare la comunanza di intenti tra i diversi popoli.

Quando cominciò a diffondersi ad Andria l’albero, che a volte era un banale ramo di pino, le decorazioni non erano sfavillanti come oggi: si appendeva un po' di frutta secca, qualche mandarino per dare colore (gli stessi le cui bucce venivano usate per giocare a tombola), decorazioni fatte con pasta di pane o addirittura con oggetti cari di particolare valore affettivo. Fino a quando la fantasia del nostro popolo (ma anche di altri) non collocò la grotta di Betlemme sotto l’albero, unendo tradizioni diverse. Non dimentichiamo che i Vangeli non ci danno l’anno preciso per la nascita di Gesù, tanto meno il giorno. La tradizione ha risolto il problema usurpando ai pagani le festa del sole che coincideva con il solstizio d’inverno, quando il sole cominciava a rendere più lunga la giornata stimolando la natura a nuova vita. I cristiani ritennero giusta questa circostanza e simbolicamente datarono la festa della Luce, il Cristo che viene a illuminare le genti invitandole a cambiare vita. Per sottolineare questo messaggio, quando al presepe accosteremo l’albero metteremo come puntale proprio l’angelo che annuncia la lieta novella. La stessa Chiesa oggi lo incamera nella storia dell’uomo in quanto evoca l’albero della vita piantato al centro del paradiso terrestre (Gn. 2,9) e anche l’albero della Croce. Il che apre il mistero al mondo intero trasformato in comunità: giusto scambiarsi i doni ma se non c’è un pacco riservato ai poveri rischia di non essere più simbolo cristiano. Riservare i doni a se stessi o ai familiari intimi può essere pura ipocrisia perché ognuno restituisce all’altro un dono di pari valore (o quasi senza parlare del gradimento). Coinvolgere in qualche modo i poveri è aprirsi a tutto il mondo: solo allora il dono, che sembra perso per noi, ci viene restituito con il sorriso di chi usufruisce del nostro gesto di carità. Furono i pastori (e poi i Magi) a recare i primi doni natalizi.

Negli anni Sessanta non fu solo Ciccillo a portare in Andria la tradizione tedesca dell’albero ma tanti furono i nostri emigranti che tornarono dopo qualche esperienza di lavoro in Germania arricchendo la nostra città con le rimesse del loro lavoro ma anche con una mentalità imprenditoriale più vivace rispetto a quella monotona e tradizionalista del contadino povero. Infatti Ciccillo aprì un negozio di materiale utile per sarte/i in cui mise a lavorare la moglie: la ziarloir.

Ciccillo ebbe solo un altro figlio e per i due bambini ogni anno farà il presepe lasciando a loro il compito di ornare l’albero (con l’aiuto della mamma nei primi anni). La tavolata della vigilia di Natale raccoglieva la famiglia intera per raccontarsi l’anno appena trascorso e augurare un futuro migliore. Quando arrivava il momento della processione per deporre il Bambinello tutti si alzavano in piedi e tutti si segnavano: forse era l’unico momento dell’anno in cui maschi e femmine, grandi e piccini, praticanti o indifferenti si facevano il segno della Croce tutti insieme in memoria del Salvatore. Ecco perché il Natale ha un immenso significato e parla di pace, essenziale per la vita degli uomini. Gli angeli annunciarono la pace non il progresso, il benessere, la felicità ecc. Pace in terra agli uomini che se la meritano, tradotto vuol dire che lavorano per essa. Ancora buon Natale.