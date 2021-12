La Fondazione Pugliese per le Neurodiversità torna con il tradizionale concerto di fine anno affidato ai “Black & Blues”. Torna dunque con un evento culturale e di spettacolo che fa “sold out” nell’auditorium "Mons. Di Donna" in entrambe le programmazioni, sia quella delle 18.30 che delle 21.00, svoltesi nella domenica di Santo Stefano. Tanti gli ospiti illustri che hanno applaudito alle note coinvolgenti della band e alle iniziative presenti e future della FPN.

«I progetti posti in essere dalla Fondazione Pugliese per le Neurodiversità – commenta la Sindaca Giovanna Bruno - vanno avanti per sottolineare l'importanza dell'inclusione, che si sviluppa attorno al desiderio di dare anche apporto e sostegno alle famiglie. La FPN ha in calendario non solo degli obiettivi a breve e medio tempo, ma anche e soprattutto un obiettivo a lunga scadenza: un progetto, che richiede investimenti di risorse umane e materiali non indifferenti, di realizzazione di un centro di eccellenza per le neurodiversità che preveda anche l'inserimento dei neuro diversi nel mondo lavorativo insieme ai neurotipici. Si sta mettendo insieme una rete di istituzioni affinché ognuno faccia la propria parte per il raggiungimento di questo grande risultato».

Dopo i saluti di S.E. Mons. Luigi Mansi (tra i soci fondatori), il presidente della FPN, l'avv. Francesco Bruno, ha presentato il primo progetto di imprese per il sociale che vede l'azienda Sinisi a fianco della Fondazione con uno snack energetico a base di frutta secca che porta il logo della Fondazione a cui sarà destinata parte del ricavato dalle vendite. Tutto questo a vantaggio di una comunità in cui le imprese si fanno promotrici anche di una pratica inclusiva non solo a parole!

«Per l'anno che verrà – prosegue la vicepresidente della FPN, Claudia Figliolia - si spera di poter consolidare le attività messe in campo da tempo oltre a sperare che il sogno della realizzazione della “Casa” possa diventare una realtà. Ci auguriamo che le istituzioni inizino a guardare questo sogno come una possibilità che diventa arricchente sia per i nostri ragazzi che per tutta la nostra società».

Progetti e idee per il futuro ed un’attenta e costante programmazione di attività ed eventi che hanno la finalità di informare e promuovere l’inclusione: è questo il fine nobile del concerto realizzato domenica 26 dicembre, così come rimarcato anche da Stefano Inchingolo, tra i soci fondatori della FPN: «Anche quest'anno, con un po' più di difficoltà, siamo riusciti ad organizzare questo evento seppur in tono più intimo per via della pandemia a cui siamo molto attenti. Ringraziamo i Black and Blues che si sono messi a disposizione. Oggi riusciamo nuovamente a proporre eventi aperti alla comunità ed è per noi una valida occasione per proporre quelle che sono le idee, le linee guida della Fondazione, ovvero l'inclusività che passa anche attraverso attività culturali e di spettacolo».