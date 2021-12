Immancabile, in questo particolare periodo dell’anno, assistere a slanci di generosità: chi più, chi meno, tra associazioni, aziende, singoli o gruppi di persone decidono di fare almeno un’opera buona e, tra le tante, tiene il primato la donazione dei generi alimentari alle famiglie bisognose. Accanto, però, alle assidue donazioni, restano un po’ in ombra invece le opere “invisibili”, ad esempio, quelle svolte dai volontari di Casa Accoglienza Santa Maria Goretti. Volontari che operano con gesti d'amore e di carità nei confronti dei più deboli non solo nel periodo natalizio, ma tutto l'anno. Con umiltà, con passione e dedizione.

«Anche la sera della vigilia di Natale, un esercito di volontari, di persone di buona volontà, si uniscono metaforicamente agli angeli del presepe, e sono qui presenti per la distribuzione del pasto – commenta Vincenzo Cannone -. La nostra teoria è quella di non far mancare l'aiuto neanche in questi giorni: oltre a commuoverci davanti al bambino che contempliamo nei nostri presepi, è giusto che ci commuoviamo e serviamo quel “bambino” che si fa presente in tante persone, in tanti ospiti di questa casa che accoglie».

I volontari hanno servito come al solito in queste giornate un centinaio di persone ed hanno replicato anche per il giorno di Natale con un altro gruppo di volontari. Per via delle disposizioni anticovid la mensa di casa accoglienza resta chiusa per il servizio al tavolo, ma garantisce il sacchetto viveri contenete pasti caldi, beni di prima necessità ed anche qualcosa di dolce perché sia davvero Natale per tutti. Accanto alla cena da asporto anche servizi garantiti quali il servizio docce, l’ambulatorio medico e infermieristico, il servizio indumenti e l’ascolto.

Tra i tanti angeli del 2021 ci sono anche loro e ce li porteremo anche nel 2022 accanto ad altri, pochi volontari che si faranno tali nell’anno che verrà. Pochi perché è sempre difficile donare del tempo a chi è nel bisogno piuttosto che sottrarlo alle cose che noi facciamo quotidianamente. È sempre difficile impegnarsi ad essere volontario non soltanto a tempo perso, ma a tempo “determinato”, stabilendo giorni e orari affinché ci si possa coordinare e non far mancare mai apporto concreto a chi quotidianamente bussa alle porte di via Quarti al civico n. 11 per essere curato nel corpo e nell’animo.

«Anche per il giorno 31, ultimo dell’anno, i volontari saranno presenti per garantire i regolari servizi che la casa offre – commenta il responsabile don Geremia Acri – Tengo pero a precisare che tutta questa poesia che aleggia attorno alla smania di prendersi cura dei poveri, degli emarginati, di chi è isolato, viene meno oggi per via delle festività e anche per paura del contagio, in costante ripresa. È davvero difficile per noi andare avanti con le poche risorse umane che, nonostante tutto, ringrazio per il supporto. Auspico, per l’anno a venire, un cambio di mentalità dal punto di vista culturale e spirituale affinché la carità entri nel DNA dei credenti e dei non credenti».