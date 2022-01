Tanti di noi non riescono a dimenticare le crude immagini della migrante afghana assiderata tra Turchia e Iran: la donna, sorpresa da una tempesta di neve, si era tolta i calzini per scaldare le mani ai due figli. I bambini sfamati e curati dai geloni dagli abitanti del vicino villaggio sono sopravvissuti.

Anche Andria si fa promotrice dell'iniziativa solidale nata per chiedere ai Paesi membri di dare protezione e rifugio ai migranti che si trovano al freddo e chiedono aiuto all’Europa. Una “Lanterna verde” scorge nel presepe che, come ogni anno, viene allestito nel cortile del nostro Palazzo Vescovile.

Il Presepe realizzato dagli ospiti delle Case famiglia della Comunità Migrantesliberi, guidata da don Geremia Acri, ha aderito all’appello del direttore del quotidiano “Avvenire” «Accendiamo le lanterne verdi alle finestre, sui balconi, sui presepi e sugli alberi natalizi. Sono segni di pace e di solidarietà». Si fa riferimento al fatto che in molte case sul confine tra Bielorussia e Polonia gli abitanti lasciano accesa una luce verde per indicare ai migranti che si trovano oltre il filo spinato della frontiera- senza poter tornare indietro ma nemmeno proseguire - che in quelle abitazioni potranno trovare un rifugio sicuro per la notte, un pasto caldo e una persona amica, ed il movimento delle “lanterne verdi” cresce anche in Italia. Migrantesliberi ha aderito all’appello come numerose altre istituzioni: monumenti, piazze, parchi e palazzi si colorano di verde.

Non possiamo dimenticare il contesto in cui è collocato il nostro presepe, inquadrato nel “maestoso arco cinquecentesco” (originariamente collocato in Cattedrale) che si impone nel cortile del nostro Episcopio. Dopo la visita al Presepe, il cortile merita uno sguardo attento per scoprire uno scrigno ricco di tesori di arte legati alla storia di fede della nostra città. Segnaliamo, tra gli altri, gli stemmi dei Vescovi Fieschi: il cardinale Nicola Fieschi, il nipote Giovanni Francesco Fieschi, Luca Fieschi (nipote forse del precedente). Durante l'episcopato di quest'ultimo (1566-1582) fu scoperta l'immagine della Madonna dei Miracoli nella lama di Santa Margherita (1576).

Ebbene vi invitiamo letteralmente a scoprire le altre opere d’arte presenti, quali le numerose iscrizioni e, non ultimo, lo splendido ‘lavabo’ con San Riccardo Vescovo.

Ma anche gli allestimenti natalizi della Cattedrale meritano attenzione. L’elemento che colpisce entrando in Cattedrale è l’allestimento con il Bambin Gesù posto centralmente sui gradini che portano al presbiterio. Come ci illustra don Gianni Agresti «Il Bambino è posizionato su un antico capitello, incorniciato da decorazioni con bacche rosse e bianche che inquadra il grandioso arco, a sesto acuto, che divide le tre navate dal presbiterio. Tutti gli elementi utilizzati per l’allestimento appartengono al corredo della Cattedrale». Segnaliamo la Tovaglia d’altare finemente decorata i con simboli liturgici, appartiene alla Confraternita del SS in Cattedrale, datata 1957.