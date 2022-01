Quando da noi c’era l’usanza la notte di capodanno di buttare dalla finestra i piatti vecchi o tegami arrugginiti era in parte una finzione. In realtà proprio in vista di questa usanza se capitava che si rompesse un piatto o un bicchiere o una pentola la si metteva da parte per fare fracasso la notte di san Silvestro e dimostrare ai vicini (la vita è vissuta spesso in funzione degli altri) che con l’anno nuovo tutto si rinnovava. La povertà del tempo era vissuta con dignità e la voglia che il nuovo anno fosse migliore era reale. Il povero vero non tendeva la mano né si affidava alla politica clientelare: un tozzo di pane guadagnato aveva più sapore di quello regalato. Ora le usanze tradizionali sono scomparse e perfino la Befana ha perso il sapore antico. Il passaggio da un anno all’altro scorre velocemente senza sogni o progetti: il nuovo anno lo notiamo solo dal cambio del calendario, un bel pranzo possibilmente al ristorante per scansare la fatica di stare a preparare e via, tutto come prima.

Antonio un paio di giorni prima di capodanno aveva finito di raccogliere le quattro olive di una stagione particolarmente magra. Da noi la cultura contadina portava a fare la potatura pesante ad anni alterni e quindi di conseguenza anche il raccolto seguiva lo stesso ritmo. Quell’anno si era aggiunta anche la siccita e quindi il raccolto era stato molto scarso. Non avendo preso nemmeno le spese, nonostante la maggior parte dei lavori li facesse lui personalmente, venne nella determinazione di vendere i terreni e mettersi a fare il muratore alle dipendenze del cognato che aveva una piccola impresa edile. Comunicata la notizia alla moglie questa si mette a piangere: quei pochi terreni erano il ricordo del padre, venderli sarebbe stato oltraggiare la sua memoria. Vuoi far piangere la moglie a capodanno? Per l’amore del cielo! Ed ecco il compromesso: Antonio andò a fare il muratore ma mantenne i pochi terreni che egli andava a coltivare la domenica, facendosi aiutare dallo stesso cognato muratore: riposare la domenica? Non era un vincolo. Spesso portava insieme anche il figlio, Giacomo, al quale la campagna piaceva. Più il figlio si innamorava del lavoro all’aria aperta più il padre si stancava di fare il muratore: obbedire agli altri non è mai cosa facile, peggio se ti rendi conto che pur di guadagnare si commettono degli abusi e delle scorrettezze nel lavoro. Per i contadini l’onestà era un valore e il rapporto con gli altri era sigillato da una stretta di mano. Nonostante fossero parenti mentre Antonio seguiva la legge non scritta: suzz a fadghè suzz a mangè; il cognato muratore ogni tanto era tentato di giocare a fric a cmbagne. Motivo per il quale sia Antonio che il figlio Giacomo cominciarono a cercare il modo per dedicarsi interamente all’agricoltura.

“Provvidenziale” per loro fu una malattia che costrinse a letto la zia bizzoca. Antonio avverte il figlio che la zia ha un bel po' di terreni che a lui possono essere utili. Sia la moglie che il figlio capiscono il messaggio e si precipitano ad accudire la malata fino a quando non fa il testamento attribuendo al nipote tutti i terreni e alla parrocchia la casa con l’impegno di dire un po' di messe di suffragio. Era usanza allora che la pia donna che arrivava da sola all’appuntamento con l’aldilà lasciasse i suoi averi alla chiesa o a qualche istituto di carità. Fu contento il parroco che destinò quegli ambienti alle opere parrocchiali, fu contento il nipote che potette ingrandire l’azienda agricola. Anche la moglie di Antonio fu contenta anche se dovette continuare ad accudire la sorella vacanduie per alcuni anni.

A questo punto la svolta: Il ragazzo pensò che per far produrre bene la terra non bisognava coltivarla secondo le usanze tradizionali, ma studiando per rinnovare la coltura conoscendo gli alberi, le loro esigenze, i tempi dei lavori ecc. Siccome il padre frequentava la Comunità Braccianti fu facile per lui presentarsi per un corso professionale in agricoltura. E così Giacomo si mise a studiare; si appassionò talmente che in campagna cominciò a dialogare con gli alberi come se fossero elementi vivi da accudire con sentimento e passione. Il risultato fu che riusciva a produrre molto di più rispetto a quello che faceva il padre, tuttavia non era contento perché al momento della raccolta, soprattutto delle olive, egli non aveva potere contrattuale per la vendita. Erano i frantoiani o i commercianti che decidevano il prezzo senza tenere conto della differenza qualitativa del prodotto né del costo lavoro. Egli anzi li portava in campagna a far visionare prima il prodotto, ma quando lo portava agli acquirenti ora con una scusa ora con un'altra doveva sottostare al loro prezzo anche perché il prezzo pattuito essendo stato determinato a voce era valido per il contadino abituato alla stretta di mano e non per il commerciante. Né c’era mercato perché erano tutti allineati sullo stesso prezzo.

Fu allora che il giovane cominciò a parlare in giro, nelle associazioni, nei sindacati nel tentativo di ridare ai coltivatori il potere contrattuale. Cozzò contro la mentalità contadina abituata a meglio l’uovo oggi che la gallina domani e soprattutto contro l’individualismo dei grossi proprietari che non avevano nessuna intenzione di consorziarsi. Anzi essi non volevano avere a che fare con i piccoli coltivatori, tanto alla fine essi, considerata la quantità del loro prodotto, sarebbero riusciti comunque a spuntare un prezzo migliore, trattando direttamente con le grandi ditte di trasformazione e imbottigliamento del nord. Alla guerra se non si va uniti si perde sicuramente e così avveniva ogni anno. Si faticava tanto ma il risultato era sempre più scarso per il coltivatore. Per i frantoiani e i commercianti le cose andavano sempre bene tanto che qualcuno cominciò a rastrellare tutti i piccoli appezzamenti di terreno immessi per disperazione sul mercato. Si capovolgeva il processo del dopoguerra tendente a creare la piccola proprietà tornando a un nuovo latifondismo non ereditario come prima ma commerciale.

Ogni anno c’erano manifestazioni e scioperi fino a quando nel 1987 il sindaco riuscì a sventare un pericolo e a cogliere un successo. Il pericolo venne dal pretore, che, legge alla mano, aveva preparato l’ordinanza per la chiusura dei frantoi proprio durante la campagna olearia per l’abusivo smaltimento delle acque reflue. Per fortuna ebbe la bontà di avvisarmi prima di mettere la firma. Riuscii a convincerlo a soprassedere e riprendere il discorso a conclusione dell’annata olearia. La storia gioca brutti scherzi a volte e alla fine della raccolta delle olive nessuno dei due era al suo posto. E tutto ritornò nel sonno profondo. Il successo fu l’incontro con il ministro dell’agricoltura Pandolfi alle sette del mattino del 31 dicembre di quell’anno. Il sindaco con una folta delegazione di associazioni e sindacati viaggiò la notte per essere puntuale all’appuntamento. Il ministro accolse tutte le richieste ma alla fine fece una raccomandazione: avete questo ben di Dio (l’olio) perché non fate un consorzio e vi imponete sul mercato facendone un prodotto di qualità? Giacomo applaudì energicamente quel giorno ma tornato a casa nulla accadde poi di concreto, anzi nessuna amministrazione si è poi occupata seriamente del problema. Giacomo rimase deluso per il disinteresse e, appena possibile, vendette i terreni per aprire un negozio. Per Giacomo fu una delusione totale.

NOTA: Questo processo è andato avanti per anni fino ai giorni nostri. Era una annata di piena quella del 2021/22. Doveva esserci ristoro per l’economia agricola e invece niente. Quando i frantoiani si riunirono per decidere che il prezzo delle olive non lo avrebbero fatto al momento dell’acquisto delle olive ma solo alla fine del processo di trasformazione, nessuno replicò. Per fortuna il criterio non è stato applicato e tutto è andato come sempre: i piccoli hanno svenduto il sudore della loro fronte, i grossi proprietari sono riusciti a spuntare un prezzo più alto anche se il prodotto aveva perso peso e soprattutto c’era la guerra ad accaparrarsi l’ultimo extracomunitario perché in Andria scarseggiava la manodopera. Silenzio assoluto. E’ più facile propagandare il nostro olio con la fiera delle bruschette.

Perché nei paesi vicini il prezzo era più alto e soprattutto perché le grandi imprese del nord acquistavano a prezzi notevolmente più elevati dagli intermediari? Per paradosso le nostre olive arricchiscono più il nord e qualcuno del sud.

Ora è tempo di svegliarsi: se non rende l’agricoltura nessun altro comparto economico può vivere bene. E’ tempo che l’amministrazione comunale e provinciale, i sindacati e le associazioni di categoria si riuniscano per progettare seriamente il futuro della nostra economia. Basta con i pianti autunnali.

Buon 2022, agricoltura.