La Misericordia di Andria organizza un corso di primo soccorso neonatale rivolto ai neo genitori ma non solo: i volontari giallociano esperti soccorritori, del centro di formazione regionale delle Misericordie, Deborah ed Emanuele, accompagneranno anche baby-sitter, educatrici, addetti mense e tutti coloro che interagiscono a vario titolo con i neonati, in tre singole tappe per scoprire come comportarsi in caso di necessità con i più piccoli. Tre le date già previste per il corso e cioè il 4 – 11- 18 febbraio dalle 19 alle 20,30 all’interno di Casa della Misericordia ed i posti sono limitati a 20. Durante il corso saranno trattate tutte le situazioni di emergenza-urgenza come convulsioni febbrili, manovre salvavita per la disostruzione delle vie aeree, saranno sfatati diversi falsi miti sul rigurgito oltre a cenni sulla sicurezza a tavola. Previste anche prove pratiche.

Disponibile, all’interno della struttura di viale Istria, anche un servizio di baby sitting per i più piccoli attivo anche durante il corso. Uno dei primi progetti in partenza per celebrare il 30esimo anniversario dalla fondazione della Misericordia di Andria. Per info ed iscrizioni è possibile rivolgersi allo 0883/554453 o direttamente presso Casa della Misericordia in viale Istria 16. Per partecipare è necessario avere il green pass.