I Salesiani di Andria in festa per il santo della gioventù!

Anche quest’anno la comunità salesiana di Andria ha organizzato una serie di iniziative in onore del santo fondatore.

In un tempo di crisi sanitaria, sociale ed economica in cui abbonda l’ingiustizia sociale, l’emarginazione, la disoccupazione giovanile occorre ripercorrere i passi di questo grande santo della carità. Ci sia da esempio il suo instancabile apostolato educativo verso i giovani ai quali ripeteva instancabile che la santità consiste nello stare molto allegri e nel rispettare i doveri di buon cristiano e onesto cittadino. Da tutti ricordato per la sua attenzione al mondo giovanile come “Padre e Maestro della gioventù” e ideatore del sistema educativo preventivo il quale si basa su tre pilastri: religione, ragione e amorevolezza.

La città di Andria gode della presenza dei figli di don Bosco, i Salesiani, che con la parrocchia e lo storico oratorio nel centro cittadino sono a servizio dei ragazzi della nostra realtà per contribuire alla loro crescita spirituale e sociale

Di seguito gli appuntamenti in programma che potranno essere seguiti anche tramite la diretta Facebook sulla pagina “Oratorio Centro Giovanile Salesiano Andria”:

24 gennaio 2022: Festa di San Francesco di Sales

ore 18.00 presso la Parrocchia “B.V. Immacolata” Santa Messa Solenne.

TRIDUO DI PREPARAZIONE in Parrocchia:

27 – 28 gennaio 2022

ore 18.00: Santa Messa

ore 19.30: Momento di preghiera con i ragazzi e giovani

29 gennaio 2022

ore 20.00 Veglia di preghiera a don Bosco a cura del Movimento Giovanile Salesiano.

Domenica 30 gennaio 2022 FESTA COMUNITARIA

In Parrocchia Sante Messe ore: 8.30 – 11.30 – 18.30

Nel cortile dell’Oratorio Salesiano ore 10.00 (in caso di condizioni meteo favorevoli): Solenne Concelebrazione presieduta dal S.E. Mons. Luigi Mansi (Vescovo di Andria).

La Santa Messa sarà trasmessa in diretta su Teledehon (canale 18 o 518).

Al termine, distribuzione del tradizionale panino con la mortadella.

Lunedì 31 gennai 2022 FESTA LITURGICA DI SAN GIOVANNI BOSCO

In Parrocchia Sante Messe ore: 8.30 e alle 18.30 Solenne concelebrazione presieduta dal direttore dell’Opera Salesiana di Andria don Giovanni Monaco.

1 febbraio 2022 in Parrocchia:

Sante Messe ore 8,30 – 18.00 e ricordo dei Salesiani defunti.

Ogni giorno, sino alla festa del santo dei giovani, sulla pagina Facebook dell’Oratorio Salesiano e sul profilo Instagram verranno pubblicate immagini sulla vita e il carisma di San Francesco di Sales.