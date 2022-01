All'istituto comprensivo Mariano Fermi viva soddisfazione per i riconoscimenti ottenuti Copyright: n.c.

Il 2022 inizia bene per l’Istituto comprensivo “Mariano - Fermi” che ottiene due riconoscimenti sia in campo umanistico e tecnologico. Nella produzione scritta sono stati premiati una alunna di quarta del plesso Inchingolo e un alunno di prima del plesso Fermi nel 29° concorso “Lettera a Gesù Bambino” promosso dall’associazione Santa Maria dei Miracoli. Il tema di quest’anno è stata la vera ‘gioia’; emozionante è stata la lettura degli elaborati nella Basilica la sera del 22 gennaio, un’occasione per rivelare le cose più belle che i giovani andriesi hanno nel cuore.

Nel campo tecnologico la Commissione Europea ha certificato l’eccellenza nelle competenze di Coding (pensiero computazionale e programmazione informatica/robotica) dei vari ordini di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria per le attività didattiche espletate nella settimana europea del Coding.

Viva soddisfazione sono state espresse dal dirigente scolastico Roberto Crescini: «Queste sono occasioni importanti perché mettono in campo la creatività e valorizzano le competenze dei nostri studenti. Complimenti a tutti coloro che con passione continuano a svolgere le loro funzioni - docenti, alunni, genitori, personale scolastico - senza lasciarsi travolgere dagli eventi».