Era uno svincolo importante in uscita ma anche un salotto da dove passava la cronaca. Quando gli andriesi avevano cominciato a lasciare il centro storico per proiettarsi all’esterno a causa della crescita della popolazione, l’attuale via Marco Antonio acquistò importanza perché per andare in campagna verso l’entroterra era un passaggio obbligato. Siccome subito dopo bisognava attraversare la lama “Abbasc a u mbirn” i nostri avi pensarono bene a far piantonare quello svincolo proprio dalla Madonna dei Miracoli. Si ricorderà che la zona era pericolosa per la presenza di ladri e malviventi che approfittavano delle grotte circostanti per realizzare imboscate ai passanti. Conviene ricordare ai giovani che la chiesetta di Santa Croce non era isolata come la vediamo oggi. Tutto intorno c’erano una serie di grotte in tufo fino alla collina sovrastante dove noi ragazzi nel dopoguerra andavamo a giocare a nascondino. Ma solo di giorno perché i nostri genitori all’imbrunire ci proibivano di frequentare quelle grotte che diventavano pericolose. Poi la fame di case, tra l’inerzia di chi doveva vigilare, circondò da tutti i lati la laura basiliana. Per fortuna mons. Lanave con i soldi suoi personali riuscì ad acquistare la piccola fascia di terreno che ora circonda la chiesetta carica di storia e di arte. È tra le chiesette rupestri più bella dell’intera Puglia, ma pensiamo di saperlo in pochi.

Proprio di fronte alla chiesetta sorge ancora oggi l’edicola dedicata alla Madonna dei Miracoli a cui abbiamo accennato. Trattasi della solita lastra di zinco con pittura ad olio, caratteristica di molte edicole sparse per la città e nelle contrade di campagna. È una edicola pubblica realizzata quindi dal popolo: il contadino che andava in campagna passando davanti si segnava chiedendo protezione e al ritorno ripeteva quel gesto di fede essenziale in ringraziamento perché tutto era andato per il verso giusto.

Ma l’edicola, come spesso succede contro la volontà di chi l’ha realizzata per devozione, veniva utilizzata anche dai malviventi che con pizzini o oggettini di riconoscimento segnalavano ai compari la loro presenza e l’esatta ubicazione. In altra circostanza abbiamo segnalato che in città le mogli pensarono di difendersi dalle “belle donne” posizionando nella stradina un quadro della Madonna o di santi per scoraggiare i mariti di peccare e invece quel quadro diventò poi una specie di richiamo: chi non lo sapeva vedendo il quadro capiva dove doveva andare.

Di fronte alla edicola, in un piccolo spiazzo sopraelevato rispetto alla chiesetta, amava posizionarsi nu ferroir i nu casrataur: il primo sistemava gli zoccoli di ferro dei cavalli o asini, il secondo tosava gli animali piccoli e grandi specie se allevati nel cortiletto di casa. Ovviamente era il punto in cui la gente si fermava ad osservare e a chiacchierare: la cronaca ogni giorno passava di lì. Fatti veri o inventati, pettegolezzi di varia natura, ricordi dei tempi passati, infiorettati di avventure mai accadute. La discussione era animata dai due lavoratori (ferroir i casrataur) che portavano notizie di altri quartieri, in quanto essi, sempre in coppia, si spostavano ogni giorno nei diversi punti di uscita dalla città. Un contributo notevole alle discussioni lo dava mest’Andonie, un vecchietto che aveva trascorso la vita facendo il barbiere nel centro storico e, morta la moglie, era andato a vivere con il figlio reit a r parch (nella zona di via Croci erano sorte abitazioni circondate da suoli recintati per attività artigianali). Facendo il barbiere mest’Andonie era una autentica enciclopedia della cronaca cittadina e molto spesso la mattina insieme ad altri due vecchietti si trasferiva con le sedie nello slargo dove si mettevano u casrataur i u frroir. Fu lui che diede una mano a padre Civerra quando arrivò come custode della chiesetta di santa Croce riprendendo una antica tradizione che celebrava la festa della Croce il 3 maggio di ogni anno: per una settimana la zona si riempiva di gente e di bancarelle mentre la chiesetta viveva la sua primavera con funzioni religiose e processione.

Quando si formava un bel capannello a guardare soprattutto u casrataur (u frroir lavorava soprattutto la mattina presto quando i contadini andavano in campagna e vedevano il loro animale zoppicare e nel pomeriggio al ritorno, mest’Andonie era solito raccontare l’avventura di un giovane lavorante nel suo salone con il compito di andare alla fontana a prendere l’acqua pulita e versare quella sporca ind a u cmmiun (il pozzetto nero che spesso ornava l’ingresso delle case e che venivano svuotati periodicamente). Questo ragazzo stando nel salone aveva imparato a fare la barba e faceva questo servizio a domicilio, soprattutto ai malati, guadagnando un po' di soldini. Entrando nelle case si vantava del favore con il quale veniva accolto dalle signore. Così la morosa, che pure aveva combinato con lui la data delle nozze, all’improvviso gli fece trovare la porta chiusa. Il ragazzo ci rimase male e tentò prima di farle capire che erano tutte voci senza fondamento. Ma la ragazza rispondeva sempre: “son giovane, posso rifarmi una vita”. L’apprendista barbiere allora subito trovò un’altra ragazza e a braccetto con questa passava quando poteva sotto il balcone della vecchia morosa per farle dispetto e la sera, quando si univa agli amici, tornava sotto il balcone cantando stornelli che mettevano in evidenza i difetti della ragazza. La conclusione era che la ragazza aveva difficoltà persino ad uscire di casa. Sempre le storie allora avevano una morale e Mest’Andonie concludeva: “in amore valgono più i fatti che le parole”. Così faceva capire di avere ancora nostalgia di quella ragazza (il primo amore) e di essere pentito di averla persa solo per vantarsi a vuoto.

A questo punto interveniva u frroir, che la storiella conosceva ormai a memoria, per chiosare: “ma ha scciss a u uagnaun u la frcatiur la si aviut tiue”. E gli astanti ridevano a crepapelle. Mentre u casrataur ripeteva sempre: “nan s put avà fducie d nsciun”.

Tra i vecchietti intanto si sviluppava una discussione: perché questa abitudine a sposarsi presto e sottoporsi ai cambiamenti di umore quando sarebbe preferibile sposarsi più tardi quando si era più maturi? E qui fu mest’Andonie a esprimere la saggezza popolare: “kedde ca iaie fedele manghe iaie dsproit” (la donna -e l’uomo- fedele non finisce disperata). E qui si sviluppò una discussione sulla opportunità di sposarsi giovani o più avanti negli anni per essere più saggi. Fu un vecchietto di passaggio che si era fermato a curiosare a un certo momento intervenire: quando ci si sposa presto, intorno ai vent’anni, significa che da vecchi lavorerai insieme ai figli; sposarsi tardi vuol dire che da vecchio lavorerai per i figli.

Ascoltate giovani: gli anziani sono libri aperti, leggeteli prima che il tempo li bruci.