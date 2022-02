Multiservice, Andria Lab: "Nella direzione della legalità, equità e condivisione"

"Verifichiamo con soddisfazione l’apprezzamento espresso dalle sigle sindacali per l’affidamento della gestione delle aree di sosta a pagamento alla Multiservice. Andria Lab 3 non può che essere orgogliosa del raggiungimento di questo risultato, sul quale ha lavorato l’intera maggioranza che sostiene il Sindaco Giovanna Bruno.

La gestione pubblica del servizio, consente di raggiungere vari obiettivi. Fra questi: sviluppo aziendale, salvaguardia dei posti di lavoro, aumento delle risorse pubbliche disponibili.

Con il conferimento del servizio alla società di proprietà comunale, si prosegue nel lavoro di risanamento aziendale in passato praticamente lasciato in balia di sé stessa, lavoro che ha consentito dopo anni di passivo, di chiudere il bilancio 2021 in attivo. Questo nuovo servizio, con altri che arriveranno, consentiranno non solo di consolidare bilanci, ma anche di acquisire nuove competenze mediante l’impiego di personale professionalmente formato e di nuovi programmi informatici, che consentiranno ai cittadini di pagare in modo più semplice e più equo anche in base alla durata effettiva della sosta.

Per questo nuovo servizio la Multiservice avrà modo di utilizzare oltre che parte dell’attuale proprio personale, anche il personale fino ad ora utilizzato dal vecchia gestione privata ed effettivamente utilizzato qui in Andria. Il contemplare fra il proprio organico anche delle unità lavorative fino ad ora impiegate, pur se per il periodo di durata dell’affidamento del servizio, segna una svolta nuova nel metodo di acquisizione dei lavoratori e delle loro professionalità, slegato da logiche di appartenenza politica, cosa sistematicamente applicata in passato, ma semplicemente derivanti dal mantenimento del posto di lavoro, cosa che conferisce dignità alle persone.

Da ultimo, ma di certo non meno importante, la gestione della riscossione diretta del pagamento da parte della società di proprietà comunale, consente di eliminare dubbi e zone d’ombra sulla riscossione che spesso in passato si sono paventate e quindi consentire una capacità di conferire una quantità notevolmente superiore di risorse, alle esangui casse comunali. Non una maggiore capacità impositiva, ma un più rigoroso e sistematico controllo sull’utilizzo degli spazi pubblici destinati a parcheggio e sulle somme effettivamente versate dai cittadini.

Come si vede, anche in questo la strada intrapresa dall’Amministrazione Bruno sta cominciando a fornire i propri frutti di cambiamento nella direzione della legalità, della equità e della condivisione. Il lavoro intrapreso è ancora lontano dal suo compimento, ma la volontà, la determinazione e l’impegno non mancano. Guardiamo sempre avanti. Adesso!"