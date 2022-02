Portavo ancora i calzoncini corti ed ero seduto su una sedia con il fondo di paglia senza spalliera con un paio di scarpe in mano che dovevo pulire per ordine del calzolaio di vicino casa, al quale mia madre mi aveva affidato per togliermi da mezzo alla strada. Era tarda primavera e il lavoro si svolgeva all’aperto sul marciapiede. A un tratto la mia curiosità fu attratta dal balcone del palazzo Rella che era di fronte (siamo all’inizio di via S.M. dei Miracoli subito dopo la chiesa delle Croci).

Un operaio stava montando un microfono e due altoparlanti e subito dopo un giovane comincia a fare un comizio. Siamo all’imbrunire e io, finito di pulire le scarpe, mi alzo e mi metto in piedi sul marciapiede ad ascoltare: fino a quel momento avevo ascoltato solo le prediche in chiesa. L’oratore si accalorava e inveiva contro i comunisti: questo lo ricordo, il perché non lo capii. Inveiva anche contro i democristiani, pur essendo egli stesso democristiano: anche questo ricordo ma allora non capii perché. Quando diventai grande ed ero nello stesso partito mi accorsi che gridava ancora: questo lo ricordo e ho capito anche perché.

Tuttavia quello che non comprendevo era perché sbraitasse tanto se sotto non c’era nessuno ad ascoltarlo, tranne me. Tanto che a un certo momento chiesi spiegazioni a mest Mngoich (Domenico era il nome del calzolaio) il quale mi tranquillizzò: sotto non c’è nessuno, ma guarda dietro le vetrine e vedi quanta gente lo sta ascoltando. Ed era vero. Mi convinse: quando tornò mio padre io gli dissi che dovevamo votare democrazia cristiana e lui, sempre di poche parole ma capace di tanti gesti, mi indicò il distintivo sul bavero della giacca e mi disse: lo facciamo già. (dal calzolaio mi licenziai quando scoprii che le 50 lire settimanali che mi dava le passava mia madre di nascosto: u ndrttinn si pagava).

Era il tempo in cui i comizi riempivano fino all’inverosimile piazza catuma: tutti rigorosamente uomini, che, dopo le adunate fasciste quando si applaudiva a comando (come gli applausi ancora oggi in tv), ora erano desiderosi di capire per esprimere una opinione autonoma. Le convinzioni maturavano sia per le argomentazioni che si calavano dal palco ma anche per l’immediato confronto tra gli uomini, che non erano comparse. Del comizio di via s.M. dei Miracoli mi impressionò la presenza femminile: dietro le vetrine erano tutte donne ad ascoltare. Era il periodo della guerra fredda: gli uomini non si facevano vedere per le strade perché ci si conosceva tutti (in piazza erano anonimi). Ma anche le donne avevano voglia di capire e di partecipare: eccole tutte dietro le vetrine per ascoltare: così cresceva la democrazia in Andria.

La prova della raggiunta maturità l’avemmo nel 1972, alle elezioni politiche. Aldo Moro aveva stretto un caloroso rapporto con il popolo andriese mediato dal senatore Jannuzzi. L’ultimo comizio insieme nel 1968 fu una reciproca dichiarazione di stima e solidarietà tra i due e verso il popolo andriese che li premiava con una valanga di voti. Allora le liste venivano formate dai partiti dopo aver sentito gli umori della gente attraverso le sezioni sempre affollate. La stessa gente alla quale l’eletto doveva poi rispondere dimostrando che il suo lavoro a Roma era concreto e soprattutto spiegare come votava sui problemi seri, motivo per il quale nella successiva tornata elettorale l’eletto veniva sottoposto al giudizio severo. Quando fu eletto Pertini presidente della Repubblica il parlamentare democristiano spiegò in un comizio perché non lo aveva votato contro l’indicazione del partito. Mai capitava che il popolo dimenticasse a chi aveva dato il voto. Bene, nel 1972 Aldo Moro chiese al collegio di Andria Molfetta, un collegio sicuro per la dc che aveva sempre eletto il suo senatore morto da tre anni, di sostenere un suo candidato di fiducia al senato. Ebbene, il popolo andriese, memore del fatto che il senatore Jannuzzi era tutti i fine settimana a disposizione per ricevere persone che per qualsiasi ragione avevano bisogno di lui, negò a Moro la soddisfazione di eleggere il suo prescelto. Nessuno dei dirigenti dc aveva avuto il coraggio di spiegare prima a Moro che i contadini erano diventati gelosi del loro diritto di voto, Moro lo capì dopo la disfatta e pochi mesi dopo tornò in Andria a chiudere la campagna elettorale delle amministrative e il comizio in piazza catuma sancì la pace tra lo statista e il popolo contadino leale e deciso. Tanto che nel 1976, per non ripetere l’errore del 1972, lo stesso Moro acconsentì a candidare al Parlamento un candidato non appartenente alla sua corrente (alla quale spettava il seggio) solo perché in tal senso si era espresso la sezione. Sbagliò Moro questa volta o la sezione? Sta di fatto che il leader, anche della statura di Moro, era costretto a sentire la base

Anche a livello locale i partiti cercavano di mettere in lista il meglio della società civile (cfr. foto), uomini che avevano dimostrato nella loro professione e nella vita di essere maturi e capaci. Ricordo come se fosse ieri quando andammo in ospedale a pregare il prof. De Vita, famoso primario di medicina, perché entrasse in lista. Ottenuto il suo consenso qualcuno mi fece rilevare che mi ero dato la zappa sui piedi perché De Vita sarebbe stato eletto magari a danno mio che ero per la prima volta in lista. Altri mi fecero però rilevare che il primario ospedaliero avrebbe trascinato tanti voti da consentire alla dc di guadagnare un seggio in più. Non so come andarono realmente le cose ma io fui l’ultimo degli eletti e tante volte mi son chiesto se fosse stato l’effetto trascinamento dei tanti professionisti affermati a consentire la mia elezione. Altro che uno vale uno (perchè la somma fa zero). Con questa storia si è distrutta la politica. Di quanti parlamentari ed eletti nei vari consessi abbiamo dimenticato il nome se mai lo abbiamo imparato?

Infatti da quando i partiti sono stati svuotati degli iscritti e del metodo democratico, lasciando al capo ogni decisione, il popolo (sempre meno) vota senza conoscere a chi andrà il suo voto. E’ evidente che se la mia candidatura e la mia elezione dipende dal mio capo bastone il rapporto diventa esclusivo con lui sulla testa della gente: mi muovo solo per compiacerlo. Le segreterie dei parlamentari prima erano colme di persone ed essi tornavano ogni venerdi nel loro collegio. Ora non hanno bisogno nemmeno della segreteria e quindi non conoscono i problemi veri della gente. Tanto non si fanno vedere in giro.

A livello locale poi i partiti non selezionano più la classe dirigente perché ormai c’è l’uso del fai da te. Chiunque può racimolare un elenco di speranzosi che, fidando su amici, parenti, conoscenti ecc. cercano l’avventura improvvisando una lista. Che fine hanno fatto tutti quei candidati che si sono prestati a svuotare il voto dei parenti, amici e conoscenti per portare l’acqua a un mulino ignoto? E’ la democrazia? Negli anni ottanta un imprenditore in Andria tentò una operazione simile, ma i partiti seri riuscirono prima a isolarlo poi a farlo scomparire (politicamente). Studiare il passato per capire il presente. La sommarietà del discorso non rende giustizia a quanti anche oggi mettono a disposizione le loro competenze e il loro amore per la città. Se manca la selezione, però, mancano anche i leaders, cioè coloro che intorno a un progetto coagulano la opinione pubblica. E quello che abbiamo visto a Roma la settimana scorsa ne è la dimostrazione.

La Costituzione, privilegiando il sistema elettorale, vuole che a dirigere un governo o una amministrazione sia un “eletto” non un passante, anche se bravo e competente. I tecnici li si mettevano a dirigere i ministeri in via eccezionale ma a dirigere il governo o a presiedere la Repubblica doveva essere rigorosamente un politico perché solo costui è in grado di adattare le esigenze della tecnica a quelle del popolo. Altrimenti il mercato e la finanza si mangiano la politica.

E’ tempo che il popolo si riappropri del diritto di voto, soprattutto i giovani si facciano trovare preparati, ritornino le scuole di partito, le assemblee popolari, persino i comizi dove sul palco uno parla a tanti che sotto il palco ragionano e si confrontano, dove l’intensità degli applausi o dei fischi fanno la differenza tra il consenso e il dissenso. Tocca al popolo (con la preferenza) selezionare la classe dirigente, ma questo sarà possibile solo se i programmi sono chiari e convalidati dagli iscritti ai partiti, si, proprio quelli che io posso incontrare per strada e al quale esprimere il mio umore. Nostalgia del tempo che fu? No, perché la storia non torna indietro. Il problema è che l’abbiamo abbandonata senza studiarla. Un giudizio sommario ci ha portato a stracciare la Costituzione dimenticando che la democrazia è partecipazione.

Una democrazia ha due ingredienti principali: il primo è la scoperta di ciò che ci rende simili,

il secondo è il rispetto di ciò che ci fa diversi, Il primo fa le maggioranze il secondo le opposizioni: ENTRAMBE, confrontandosi, FANNO CAMMINARE IL PROGRESSO.