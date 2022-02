Si terrà v𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟏𝟏 Febbraio - 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗.𝟎𝟎 all'Officina San Domenico, il primo di quattro incontri del percorso intitolato "Visioni Periferiche - prospettive meridiane dei nuovi centri culturali nello sviluppo di comunità". All'incontro parteciperà Roberto Covolo, Emmanuele Curti (lo Stato dei Luoghi), Marilù Manta (CheFare) e Marco Ranieri (ARTI Puglia).

«Giunti al secondo anno di pandemia, ci siamo resi conto che siamo i grandi assenti dal dibattito pubblico - commenta Maria Chiara Pomarico, CapitalSud -. Non siamo rappresentati o rappresentabili, il settore culturale perisce nel silenzio e ciò che compare sui grandi media parla di una dimensione culturale molto lontana da quella che è la nostra realtà.

Per questo, abbiamo deciso di iniziare a parlarci. Abbiamo accolto le prime proposte delle realtà associative, scolastiche e culturali che hanno voluto rianimare il laboratorio. In questo processo, i volontari e le volontarie sono stati il motore propulsivo di tutte le iniziative e ci hanno aiutato a restituire uno spazio che potesse generare risorse dal basso ed essere utile a chi da tempo si è visto privato di una dimensione collettiva e partecipata.

In questa fase post-pandemica abbiamo tanti interrogativi e tanto bisogno di confrontarci con le realtà associative che animano il territorio sui temi che ci stanno a cuore: la nuova dimensione che la cultura dovrà creare e in che direzione può andare l’innovazione sociale. Da queste riflessioni è nato Visioni Periferiche, 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑖 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑣𝑖𝑙𝑢𝑝𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀.

La visione periferica - continua la nota - è una capacità innata dello sguardo umano di captare gli elementi che sono ai margini, alla periferia, del proprio campo visivo. La società contemporanea ci dice, invece, di essere focalizzati, ovvero di mantenere l'attenzione su un punto preciso.

Noi, però, il focus, il centro non lo riconosciamo come nostro. Officina San Domenico è al centro del centro storico andriese, eppure è come se fosse insediato in una periferia centrale. Andria è capoluogo di provincia, eppure non ne è il centro. Viviamo in una regione che è sbocciata, eppure resterà sempre il margine meridionale dell'Italia. Per questo, non ci siamo mai sentiti Centro culturale, bensì periferia culturale. Il margine che l'occhio percepisce ma non guarda direttamente la dimensione in cui avvengono cose, ma non le si afferrano. Visioni Periferiche è un percorso di esplorazione del margine culturale.

Non vogliamo che sia la solita conferenza, bensì un luogo in cui dibattere - conclude Pomarico -. Non un punto di arrivo, ma il primo appuntamento di quattro, in cui affronteremo le diverse declinazioni della cultura per come la conosciamo».

Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming. Info su Instagram e Facebook CapitalSud APS.