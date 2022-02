Giornata del Ricordo al Monumento dei Caduti

Giovedì 10 febbraio 2022, alle 10.30, celebrazione del Giorno del Ricordo dedicato alle vittime delle Foibe e dell’Esodo giuliano dalmata, con una cerimonia commemorativa presso il Monumento dei Caduti di Andria sul cippo deposto dalla Città di Andria in memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli di Dalmazia, Istria e Fiume, cari compatrioti. Durante la cerimonia alla presenza delle autorità militari, civili e delle associazioni combattentistiche, sarà deposta una corona di alloro e sarà previsto un momento di riflessione e preghiera collettiva richiamando l’attenzione della cittadinanza come spunto per costruire un sentimento di pace e rispetto reciproco, mettendo da parte qualsiasi sentimento di rivalità ideologica.

L’iniziativa è dell’Associazione Puntoit di Andria insieme al “Comitato 10 Febbraio” e l’Associazione Nazionale “Venezia Giulia E Dalmazia” con il patrocinio del Comune di Andria.

Nell’ambito delle iniziative organizzate per il Giorno del Ricordo 2022, sabato 26 febbraio presso Palazzo di Città, ore 18.00, si terrà il convegno “10 febbraio: dalle foibe all'esodo”, con la partecipazione dell’on. Roberto Menia, primo firmatario della legge istitutiva; del “Giorno del Ricordo” e autore del libro “10 febbraio: dalle foibe all'esodo”. All’introduzione a cura di Andrea Barchetta (Comitato 10 Febbraio) seguiranno i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio, del Sindaco di Andria Giovanna Bruno e dei rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato all’iniziativa tra cui Benedetto Inchingolo (Associazione Puntoit), Fabrizio Tatarella (Vice Presidente Fondazione Tatarella), Sen. On. Francesco Amoruso (Presidente Movimento Mediterraneo), Luigi Del Giudice (Associazione Fare Quadrato).

L’incontro vedrà l’intervento di Emanuele Merlino, Presidente Nazionale Comitato 10 febbraio, e Alberto Antonio Capraro, Vicesindaco di Castro.