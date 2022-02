Anche nei tempi andati il sabato era dedicato alle feste da ballo. Ho detto ballo, non sballo. Le sale però non avevano la dimensione dei giorni nostri, né l’arredamento e le luci psichedeliche e nemmeno erano sovraffollate. Il banco-bar era una tinozza dalla quale spiccava un filone di ghiaccio e dentro c’erano solamente gazzose per giunta con una pallina dentro che ti impediva di bere tutto d’un fiato: potevi solo sorseggiare. Normalmente erano gruppi affiatati e molto spesso si verificava una maggioritaria presenza maschile.

A metà degli anni cinquanta la parrocchia delle Croci non aveva né oratorio né sale per il catechismo, che di conseguenza si svolgeva in chiesa. Ciò non impediva che i giovani facessero vita sociale. Capitava spesso che essi si incontrassero in qualche ambiente non utilizzato o addirittura nell’androne di qualche palazzotto signorile che non mancava nella zona.

Il martedì prima di carnevale quell’anno Giuan Almabboun, che era il presidente dei giovani, propose di andare tutti insieme il sabato in una sala da ballo o sull’attuale via Napoli o su Santa Maria Vetere (sala D’Amore). Si optò per via Napoli perché il biglietto era meno costoso. In verità Almabboun non era il cognome di Giuann ma il soprannome della famiglia perché il capostipite era stato famoso per l’animo buono. Difficilmente allora si conoscevano i cognomi delle persone perché tutti avevano un soprannome più o meno gradevole. Pensate a quello che aveva il lato B abbondante e dovette sorbirsi il soprannome “tra kiul”, o “coip d prov”l perché aveva la testa grossa o “mezza femmn” perché si dedicava ai lavori di casa.

Giuann nel fare la proposta aveva in mente di approfittare della festa per farsi avanti a una ragazza sulla quale aveva messo gli occhi. Dice il proverbio che il primo amore non si scorda mai perché si scatena nel cervello e nel cuore del ragazzo/a un misto di paura e di ansia forgiando un trauma nella mente giovanile. E questo era il primo per entrambi.

Al giovanotto però le cose non andarono bene quella sera perché quella ragazza (come la maggioranza delle ragazze) non si presentò. Motivo per il quale Giuann passò la serata in piedi bevendo una gazzosa dopo l’altra. Inutilmente le altre ragazze lo andavano a invitare a ballare (le furbacchione lo facevano per farsi pagare il ticket dovuto per ogni giro di ballo). Non essendoci l’amore suo non aveva voglia di spendere soldi. Accettò solamente quando il quartetto di musicisti attaccò la quadriglia. Era un ballo di massa e tutti dovevano partecipare. Siccome però le ragazze erano di numero inferiore ai ragazzi i proprietari della sala mettevano a disposizione dei fazzoletti bianchi che venivano legati al braccio dei ragazzi per indicare il ruolo femminile. Gioco questo proibito quando si trattava del tango o di un lento perché era inconcepibile il contatto fisico tra persone dello stesso sesso maschile (se femminile era consentito: capitava in casa o ai matrimoni quando le donne non sapevano stare ferme).

In sostanza il ballo nelle sale era una specie di scuola: i giovani imparavano a ballare e poi organizzavano le feste in casa dove, essendo in pochi, era più facile individuare chi non sapeva farlo e sottoporlo alle ironie e alle imitazioni. Tutti giochi innocenti, come si vede, ma che facevano tornare a casa felici e contenti mentre la serata diventava oggetto di conversazione per i giorni a venire.

Giuann quella sera si ritirò deluso: arrivato a casa si buttò vestito sul letto nella speranza di dormire. Ma la frustrazione per la serata fallita, la durezza du saccaun poggiato saup a l trstidd (i cavalletti di ferro) e lo stomaco vuoto resero quella notte un inferno. Inutilmente si girava e rigirava. Si alzò quando il padre andò a chiamarlo perché avevano pattuito che la domenica sarebbero andati in campagna in modo che il figlio fosse libero per il martedì di carnevale. Pur assonnato Giuann dovette affrontare una nuova giornata di lavoro.

A Giuann cambiò la fortuna proprio nei giorni di carnevale quando i giovani di azione cattolica dovevano preparare il corteo funebre per la morte del festeggiato. Il giovane si avvalse della sua autorità di presidente per invitare il suo “amore” a organizzare il pupazzo e tutto l’arredo funebre. Siccome la parrocchia non aveva spazi Giuann mise a disposizione l’androne di casa sua, cosa che gli avrebbe consentito di ronzare continuamente intorno alle sartine. Ancora oggi le associazioni, i circoli, i club sono spesso le sedi dove nascono e si consolidano gli amori. A quei tempi giocavano questo ruolo prevalentemente le associazioni cattoliche. Il vostro narratore ricorda con nostalgia la sua esperienza all’inizio degli anni settanta nel movimento giovanile della Dc, un movimento che per la prima volta incluse anche le ragazze nelle attività: si faceva politica e ci si sposava.

La furbata del giovane fece effetto anche se parziale: tra gli sguardi e i sorrisi entrambi trovarono il momento adatto per manifestare i loro sentimenti. Tuttavia lei disse che doveva andarlo a dire alla mamma, come peraltro allora si usava. Il ragazzo promise che sarebbe stato fatto dopo carnevale.

Il martedì di carnevale il corteo, con tutti gli uomini vestiti da donna che sghignazzavano alzandosi indecentemente i vestiti, ironizzando sulle loro gambe storte e pelose, recava sul carretto un ragazzo, vestito da carnevale, che urlava per i dolori addominali. Girarono tutto il quartiere delle Croci e si spinsero fin reit a r parch dove abitava la morosa. Qui si fermarono e un uomo vestito da medico intervenne per operare il malato che urlava sempre di più. Immediatamente comparvero pinze, martelli, seghe e tutto quanto poteva essere utile per un intervento chirurgico. Gli strepiti salivano sempre di più fino a quando il medico, tutto sudato, urla, esibendo un grosso intestino di cavallo “estratto” dalla pancia dell’ormai moribondo: qui ci vuole il prete. Allora, sostituito il malato con un pupazzo, comparve proprio Giuann vestito da prete e si forma il corteo funebre per portare il morto al rogo. Lungo il percorso le donne (uomini) urlavano: ci pccoit, ha murt carnvoil e piangevano. Ogni tanto don Giuann intonava una litania in latino dialettale tra le risate generali: non c’è morto dove non si ride come non c’è matrimonio dove non si piange. Giunti al largo santa Croce (ora piazza caduti sul lavoro) si celebrò il rito funebre solenne. Don Giuann fece l’elogio di carnevale decantando la sua bontà (se gli uomini fossero veramente come li raccontano da morti la terra sarebbe ancora un paradiso terrestre), quindi diede la benedizione accompagnato da un chierichetto con secchio pieno d’acqua e spazzolone. Dopo aver benedetto il carnevale con la stessa acqua cominciò a benedire la folla dirigendosi verso la morosa che bagnò da capo a piedi tra le risate generali. Meno male che la gente cominciò ad avvicinarsi per farsi benedire per cui le imprecazioni della mamma della ragazza passarono inosservate, anche perché l’attenzione si rivolse verso la catasta di legna sulla quale era stato collocato il fantoccio di carnevale che ora bruciava che era una meraviglia.

Da notare che secondo il racconto dei presenti il carnevale sarebbe morto con il volto sereno a indicare l’avvenuta espiazione di tutte le cattiverie (peccati) degli uomini, che in questo modo erano pronti ad affrontare la quaresima.

(Don) Giuann, dopo il bagno fatto alla morosa, si vergognava di presentarsi alla mamma per fare la “dichiarazione”. Pregò allora la sua mamma di sostituirsi a lui. Nonostante le mamme allora si sentivano orgogliose quando venivano coinvolte negli affari di cuore dei figli, la mamma di Giuann quella volta fu risoluta: “è un problema tuo e te lo devi risolvere da solo”. Alle insistenze del figlio raccontò: “il mio matrimonio fu combinato dai genitori. Negli anni ho imparato a voler bene a tuo padre ma non l’ho mai amato e certe volte ho odiato i nonni. Ora è bene che tu affronti la tua futura suocera e combini in modo che la morosa stia insieme. Siete voi che vi dovete amare, alle suocere resta il compito di litigare perché ognuna vuole più bene al (la) proprio/a figlio/a”. Giuann capì la lezione e con la morosa organizzò la serata. Giuann si avvicinò alla casa, la morosa era in attesa dietro la vetrina e subito si affacciò sull’uscio, la mamma si accorse della figlia a chiacchierare con il falso prete e si precipitò. Lesta la figlia disse alla mamma: “vuole parlare con te per chiederti la mia mano: io lo amo”. La mamma rimbrottò il futuro genero: “e tu nulla hai da dire? Signora, anch’io la amo”, disse balbettando. “Trois jind, chess caus nan s fann mezz a la stroit”, riprese la donna, che, una volta dentro, continuò: “s doic mamì naun signora, u Signour stè ngill” e tutto finì a ridere. Affare fatto. Al padre della ragazza non rimase che prendere atto. Come al solito.

Amare ed essere amati, è come sentire il sole da entrambi i lati. (Iris Murdoch)