Il Centro anziani “Club d’Argento” e l’ Associazione turistica “Pro loco” cercano di tornare alla normalità dopo l’allentamento delle restrizioni anti Covid.

Sabato scorso 19 febbraio nella sede del Centro anziani “Club d’Argento” in collaborazione con la Locale “Pro loco” e la partecipazione di una rappresentanza di 4 attori del gruppo teatrale della Parrocchia “Madonna di Pompei”, con Domenico Guglielmi, hanno dato vita ad una serata per celebrare la “Giornata nazionale del dialetto” non potuta svolgersi, più solennemente, come avvenuto negli anni pre pandemia.

Dopo i saluti di Isa Chicco, presidente del “Club d’Argento” e di Cesare Cristiani della “Pro loco” hanno preso la parola Dora Conversano assessora alla Persona (Politiche sociali) e Cesareo Troia assessore alle Radici (attività produttive, turismo ecc) intervenuti in rappresentanza del sindaco Giovanna Bruno impegnata a Catania per l’insediamento di S.E.R. Luigi Renna Arcivescovo Metropolita di Catania.

Gli stessi, oltre al saluto del sindaco, hanno rivolto parole di compiacimento per quanto operato nel sociale dalle associazioni di volontariato ed in particolar modo dal “Club d’Argento” presente sul territorio da moltissimi anni. Terminati i vari interventi per i saluti, si è dato inizio alla serata con un video, ricordo del gemellaggio tra il Centro anziani di Andria e quello della città di Comunanza in provincia di Ascoli Piceno nelle Marche. Il video si apre con un omaggio alla città di Andria: una poesia della compianta prof. Antonia Musaico Guglielmi : “Ià bell u paiuis muij” interpretata, egregiamente da Titti Conversano e, a seguire due notissimi canti in dialetto andriese (San R’ccard venn dall’Inghilterr e Abbasc alla marine …) eseguiti da Titti e Sabino Liso che si è accompagnato anche con la sua chitarra. Due poesie sempre in vernacolo sono state recitate dagli stessi autori: Francesco Musti e Domenico Guglielmi.

Clou della serata la proiezione video di un atto unico della esilarante commedia “R’ tratv P’ zzind ca la l’mosn s’ha fatt!” di Elena Colasuonno, rappresentata nel 2017 nella “Giornata del dialetto” interpreti: Sabina Lorusso, Lello Conversano, la stessa autrice ed altri dell’ ALFA teatro. Il pubblico presente ha molto gradito ed applaudito. Altre due brevi scenette: “U scarpoir scr’voin” di Domenico Guglielmi e “Ci Pacienz ng voul” di Grazia Montanari interpretate dagli amici del gruppo teatrale parrocchiale “Madonna di Pompei” hanno chiuso la bella serata.