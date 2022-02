Il Futuro Anteriore è pronto a decollare, anzi è decollato stamane con la presentazione ufficiale della kermesse culturale che si inserisce nella prima edizione del Festival dei Giovani. Con il volo degli aerei di carta con il programma della prima edizione è stata inaugurata la conferenza stampa di un festival che si è fatto notare ancor prima della sua presentazione: tante le polemiche che hanno caratterizzato l’impegno economico preso dall’amministrazione Bruno. È stata la stessa Sindaca a mettere a tacere tutte le polemiche rimarcando la volontà della giunta di dare seguito al festival che caratterizza un modus operandi volto all’accrescimento culturale e sociale a vantaggio dell’intera comunità.

In programma ad Andria dal 9 al 13 marzo seminari, workshop, talk, conferenze, spettacoli teatrali e musicali. Il festival è realizzato dal Circolo dei Lettori di Andria con il sostegno del Comune di Andria e la collaborazione di diversi partner, quali: la Biblioteca Diocesana San Tommaso D'Aquino, il Forum di Formazione Sociale e Politico, il Museo Diocesano San Riccardo, l'Itis "O.Jannuzzi", Bonsai In Bocs e l'ass. Camminare Insieme.

«Il comune di Andria scommette sui giovani – commenta l’assessora al Futuro Viviana Di Leo –, lo ha fatto dall'inizio e, adesso, lanciamo questa iniziativa per istituire un Festival dei Giovani della città di Andria. È questa una kermesse culturale che ingloba tanti temi vicini ai giovani: si parlerà di innovazione tecnologica, di inclusione, educazione sessuale e alimentare, di bullismo. Tanti temi inseriti in un festival che guarda al futuro con una certa cautela, così come riportato nel payoff e come questo tempo sospeso caratterizzato dalla pandemia ci ha insegnato a fare».

Il direttore artistico, Gigi Brandonisio: «Proprio perché il futuro è qualcosa di inafferrabile, abbiamo preferito concentrarci sul “futuro anteriore” cioè su ciò che accade nel frattempo che un qualunque futuro si verifichi e, in sostanza, sulle possibilità del presente di incidere sul domani. Partiamo dai temi legati alla gioventù, senza essere un festival giovanilista: coinvolge in maniera trasversale tutte le fasce di età. Questo festival vuole essere un ponte tra la gioventù e il resto della vita, fermo restando che la gioventù è davvero difficile da identificare soltanto con un dato cronologico, con l'età dei partecipanti, perché ogni momento della vita ha le sue caratteristiche».

Il festival si avvale della preziosa collaborazione dell’ITIS Jannuzzi: «I ragazzi sono stati coinvolti attivamente nella preparazione del festival – commenta il dirigente scolastico, Giuseppe Monopoli – e verranno coinvolti attivamente anche negli incontri con gli autori che si svolgeranno presso la nostra scuola. Tutti i docenti in qualche modo hanno abbracciato questa iniziativa perché dove si fa cultura la scuola deve esserci. Trattiamo di futuro».

Un festival che partirà dunque il 9 marzo e che inviterà chiunque vorrà prendervi parte a camminare nella stessa direzione, scrollandoci di dosso l’idea di targhettizzare anagraficamente i partecipanti perché, come ci ricorda Picasso: “Ci si mette del tempo a diventare giovani”! Con calma, quindi. Con estrema calma!