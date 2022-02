Si è svolto sabato 19 febbraio, nell'aula magna del plesso Aldo Moro dell'Istituto Comprensivo Jannuzzi- Di Donna, l'incontro di formazione e approfondimento sullo statuto e regolamento fidata bpw Italy vigenti.

Un evento organizzato da Fidapa Distretto SUD - EST. Alla presenza della Presidente Distrettuale Maria Nuccio, della Past Presidente Nazionale, BPW Executive Finance Officer e Legal Advice Task Force Chair 2021-2024 Eufemia Ippolito, si è tenuta, in un clima di confronto e di scambio culturale, la giornata formativa che ha viste riunite le sezioni di Andria - Presidente Lilla Bruno, Canosa - Presidente Claudia Vitrani, Corato - Presidente Francesca Di Ciommo, Bisceglie - Presidente Giulia Galantino, Gravina di Puglia - Presidente Antonia D'Ecclesis, Barletta - Presidente Mariada Faranno, Molfetta - Presidente Maria Diolini, Trani - Presidente Raffaella Facondi, Spinazzola - Presidente Genoveffa Ungolo.

«Se non ti formi, ti fermi: questo il nostro slogan – commenta Lilla Bruno, presidente del distretto FIDAPA di Andria -. La forza delle donne la impieghiamo anche per promuovere e sostenere le donne impegnate in ambito familiare, sociale, lavorativo, politico. La nostra Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative di tutte le donne. Un’attività sui territori che si avvale altresì della preziosa collaborazione con enti e associazioni, consci della grande virtù che l’unione può generare a beneficio di tutti».