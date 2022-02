Il 2 marzo sia giornata di digiuno per la pace

l messaggio del Vescovo Luigi per la Quaresima 2022: Intraprendere il cammino quaresimale con rinnovato impegno ed entusiasmo.

Accogliere l’esortazione del Papa a “non stancarsi di fare il bene” e fare il prossimo 2 marzo 2022, mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace, considerati i drammatici sviluppi della crisi Ucraina. In allegato il Messaggio per la Quaresima del Papa.

«Carissimi fratelli e sorelle dell’amata Chiesa di Andria,

alla vigilia del sacro tempo forte dei quaranta giorni, con questo breve scritto vi giunga il mio invito a far tesoro del Messaggio che il Santo Padre ha inviato alla Chiesa universale per la Quaresima 2022 e che oggi viene reso pubblico.

Papa Francesco incentra il suo messaggio su una espressione tratta dalla lettera di San paolo ai Galati: «Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione (kairós), operiamo il bene verso tutti» (Gal 6, 9-10-a).

Nel leggere il Messaggio del Santo Padre, ho trovato che le sue riflessioni sono quanto mai in sintonia con il cammino che stiamo compiendo insieme, soprattutto dopo il tempo della pandemia che ha lasciato tante ferite e tanta stanchezza nei nostri ambienti. Il cammino sinodale, invece, ci chiede un nuovo generoso slancio pastorale.

Giunge dunque quanto mai opportuno l’invito del Papa con le parole di San Paolo: «Non stanchiamoci di fare il bene».

Inoltre accogliamo con viva disponibilità l’invito che ci giunge nel Messaggio della CEI per la Quaresima, che ci invita ad impegnarci nelle tre conversioni: all’ascolto, alla realtà e alla spiritualità.

Esorto tutte le comunità parrocchiali e religiose, le associazioni e movimenti presenti in diocesi, e tutti i fedeli laici ad intraprendere il cammino quaresimale con rinnovato impegno ed entusiasmo. Inoltre invito tutti ad accogliere l’esortazione del Papa a fare il prossimo due marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace, considerati i drammatici sviluppi della crisi Ucraina.

Augurando buona e santa Quaresima in cammino verso la Pasqua, saluto e benedico tutti di cuore».