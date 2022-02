“10 febbraio: dalle foibe all'esodo”: a palazzo di città l'on. Roberto Menia

Nell’ambito delle iniziative organizzate per il Giorno del Ricordo 2022, sabato 26 febbraio presso Palazzo di Città, ore 18.00, si terrà il convegno “10 febbraio: dalle foibe all'esodo”, con la partecipazione dell’on. Roberto Menia, primo firmatario della legge istitutiva; del “Giorno del Ricordo” e autore del libro “10 febbraio: dalle foibe all'esodo”.

All’introduzione a cura di Andrea Barchetta (Comitato 10 Febbraio) seguiranno i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio, del Sindaco di Andria Giovanna Bruno e dei rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato all’iniziativa tra cui Benedetto Inchingolo (Associazione Puntoit), Fabrizio Tatarella (Vice Presidente Fondazione Tatarella), Sen. On. Francesco Amoruso (Presidente Movimento Mediterraneo), Luigi Del Giudice (Associazione Fare Quadrato).

L’incontro vedrà l’intervento di Emanuele Merlino, Presidente Nazionale Comitato 10 febbraio, e Alberto Antonio Capraro, Vicesindaco di Castro.

Roberto Menia, Figlio di un’esule istriana inizia l’attività politica nelle organizzazioni giovanili del Movimento Sociale Italiano, sotto la guida di Almerigo Grilz. Nel 1980 diventa segretario provinciale del Fronte della Gioventù di Trieste ed è protagonista di alcune delle più importanti battaglie della destra italiana sul confine orientale, a tutela dell’identità nazionale.

Nel 1994 viene eletto alla Camera dei deputati nelle liste di Alleanza Nazionale. Al congresso di Fiuggi del 1995 aderisce ad Alleanza Nazionale. Nel 1996 viene confermato alla Camera e diviene vicepresidente del gruppo parlamentare guidato da Giuseppe Tatarella. Attualmente è Segretario generale del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo, la storica associazione internazionale, fondata da Mirko Tremaglia, che si adopera per difendere i diritti degli italiani residenti all’estero e Vice Presidente della Fondazione An.