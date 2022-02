Era il 1963. Nonostante nel decennio precedente la dc avesse messo in campo due sindaci della statura morale, intellettuale e operativa di Jannuzzi e Marano, perse malamente le elezioni, costringendo Andria ad essere governata prima dal commissario Cerza e poi da una amministrazione di sinistra. Vittima significativa di quella vicenda fu che il piano regolatore, già pronto con Marano, fu prima dimenticato e poi ignorato. Questa stasi operativa (un commissario e due sindaci) cambiò radicalmente la storia della città in un momento nel quale gli andriesi avevano la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita grazie alle rimesse che gli emigranti facevano pervenire alle proprie famiglie. Poteva essere un momento d’oro se avessimo avuto un piano regolatore operativo. Invece quella insperata ricchezza si rivelò una occasione perduta: senza un progetto quei soldi furono investiti male e cominciò un periodo durante il quale il volto di Andria fu deturpato da una edilizia spontanea quanto abusiva, le cui conseguenze le avvertiamo ancora oggi. Basti pensare all’assenza di spazi per far giocare i bambini.

Mbà Ciccill abitava alla stroit d r zingre, come veniva chiamata ancora dopo la guerra l’attuale via Tesorieri nei pressi di san Francesco. Raccontavano i vecchi che quella stradina era abitata dalle zingare (vere o false) frequentate soprattutto dalle donne andriesi per farsi indovinare il futuro o la riuscita di un avvenimento. Erano i tempi della miseria e della paura e la gente si rivolgeva a tutti pur di essere rassicurata. Mbà Ciccill non credeva alle zingare ma aveva ancora fiducia nella “fortuna” facendo confusione anche con il destino: ognuno ha scritto nelle stelle il suo futuro e per quanto ci si possa muovere il suo destino è segnato e nulla si può fare per raddrizzarlo, così la pensava Ciccill. Il giorno dei risultati egli era in piazza catuma, sede della dc di cui era simpatizzante. Fu lui a prendere in mano la discussione tra i diversi uomini presenti e sentenziare che così dovevano andare le cose nonostante la mole di opere realizzate e nonostante l’impegno nella campagna elettorale. Pavridd iemm i pavridd hama rmanuie. Data la sua parlantina molti uomini non seppero obiettare alcunchè e rimasero convinti che chi comanda sugli uomini è la fortuna. Era il tempo in cui era iniziato il fenomeno migratorio verso il nord’Italia e verso l’estero e le prime notizie che arrivavano erano positive: tutti lavoravano e venivano pagati bene. Mbà Ciccill fu tentato dal mettere alla prova la sua fortuna però sapeva fare solo il contadino ed era specializzato nella coltivazione della vigna. Con gli esponenti della Comunità Braccianti decise di tentare la via della Francia dove c’erano molte zone dedicate a vigneto. Dopo qualche mese però se ne tornò in Andria: il lavoro era pesante e la paga non era remunerativa. Una notizia buona però portò con se. In un momento di tristezza si era confidato con un sacerdote che seguiva i migranti italiani e conosceva bene la nostra lingua.

Il prete gli disse: caro mio, chi ha detto che esiste la fortuna? Quello che noi chiamiamo fortuna è solo il momento in cui l’ intelligenza incontra l’opportunità. Motivo per il quale non esiste l’uomo fortunato. Esiste l’uomo dotato di talenti che riesce a metterli a frutto quando ne ha l’occasione. E ricordò la parabola dei talenti del Vangelo. Mbà Ciccill, che non era ignorante essendo arrivato fino alla quinta elementare di allora, rimase impressionato e ricordò subito un’altra parola che aveva sentito particolarmente in chiesa: la Provvidenza. Chiese allora al sacerdote se non si sbagliava anche la chiesa a fidarsi di qualcosa che viene dall’alto.

Il sacerdote spiegò che la Provvidenza non è la traduzione religiosa della fortuna. Dio quando ci ha creato aveva in mente un disegno per noi basato sull’amore e in funzione di questo disegno egli entra nella storia dell’uomo e della umanità. Il suo piano è quello di portarci tutti alla eternità con Lui, insomma ci vuole santi. Di conseguenza interviene per farci raggiungere questo obiettivo rispettando sempre la nostra libertà. Quello che noi chiamiamo male viene dall’uomo non da Dio. Egli, se mai, ci fa incrociare le occasioni per cui noi possiamo costruire liberamente il nostro futuro. “Faber est suae quisque fortunae” (Ciascuno è artefice della propria sorte).

Pensava a queste cose mentre in treno rientrava a casa facendo il proposito che ora doveva costruire la sua fortuna a casa, nella sua famiglia e nell’ambiente nel quale era chiamato a vivere. Si complimentò con se stesso perché in Francia aveva imparato a fare l’idraulico durante il periodo di magra del lavoro in campagna. Lo aveva fatto per arrotondare ma ora poteva tornargli utile. Tornato in Andria cercò lavoro come idraulico e vide che le richieste erano tante. In assenza di indicazioni e aiuti specifici le rimesse non furono indirizzate verso la creazione del lavoro, di conseguenza le famiglie andriesi si orientarono verso la casa. Ognuno dove aveva un pezzo di terreno si mise a costruire, a volte personalmente lui stesso, spesso senza l’ausilio dei tecnici: scoppiò la bolla dell’abusivismo, con la conseguenza che “ ha una faccia deforme di città, ove appare chiaro che ognuno è intervenuto individualmente, non rispettando un contesto” come disse mons. Lanave. Palazzi nobiliari distrutti per fare posto a pseudo grattacieli, piazze e vie stravolte con palazzi fuori dal contesto e i terreni di periferia furono preda di un confuso arrembaggio. Secondo quello che gli aveva suggerito il prete francese Ciccill colse la sua opportunità mettendo a frutto le nozioni di idraulico imparate in Francia. Tante volte la sera si fermava a pensare che quell’andata in Francia era sembrato un sacrificio, una sofferenza e ora si rivelava un aiuto provvidenziale: aveva colto la sua opportunità.

Orgoglioso di quanto era stato capace di fare ne parlava dappertutto e una sera lo fece anche tra i vecchi amici in piazza catuma. Ed egli diceva che se la dc aveva perso era perché non aveva saputo cogliere l’occasione che aveva avuto per governare meglio la città mentre ai comunisti diceva che aver abbandonato il piano regolatore stava condannando Andria all’abusivismo anche speculativo. Cresceva la città ma senza forma accettabile: tutto era improvvisato.

Fu quella una grande opportunità perduta. Ad amministrare la città c’era un gruppo di volenterosi ma senza preparazione specifica. Per amministrare una città serve la capacità di cogliere le opportunità che si presentano.

Ps. C’è una differenza tra amministrare e governare. Amministrare è far funzionare l’esistente. Si può farlo bene o male ma è sempre un guardarsi dentro il recinto senza alcuna prospettiva. Governare non è subire gli eventi ma anticiparli e piegarli alla propria volontà o a quella collettiva come nel caso della cosa pubblica. Immaginare il futuro. Quando fui eletto sindaco il direttore Conese mi scrisse: “Spero per te che il posto di sindaco non diventi solo il ricettacolo dei problemi degli altri ma anche una occasione per realizzare i progetti che ti albergano in mente per il bene comune”. All’atto del mio insediamento avevo guardato negli occhi la città, ne avevo tratteggiato i lineamenti nelle dichiarazioni programmatiche, avevo confermato il mio amore per lei. Chiesi ai cittadini di accompagnarmi nell’impegno ed essi risposero generosamente.

L’attuale amministrazione ha le energie per sognare, per immaginare la città del domani. E’ la loro opportunità di cui dovranno rispondere alle nuove generazioni. Le parole, le iniziative occasionali sono tutte utili, ma a distanza di tempo possono non lasciare il segno. In questo momento di grandi disponibilità nel settore della edilizia occorre ridisegnare la città consentendo a tutti di approfittare rinnovando l’aspetto e la funzione del tessuto urbano. Per la seconda volta il piano regolatore è stato messo nel dimenticatoio (dal 1991) e si procede con le varianti che, anche se utili, danno la sensazione del privilegio. L’Amministrazione ha a disposizione altri tre anni e mezzo. E’ il momento di riprendere i fili del tessuto urbano indirizzandolo a unità e omogeneità, tenendo conto anche della conformazione economica della città, la cui agricoltura ha preso di nuovo la strada del latifondismo (commerciale e non ereditario come una volta).

L’ultima campagna olearia ha lasciato l’amaro in bocca a molti coltivatori diretti. E la nuova campagna parte male a causa dei forti rincari dei costi di coltivazione. Nel 1987 convocai a palazzo di città prima tutti i notai e poi i farmacisti per capire come si evolveva la ricchezza andriese. Le notizie non furono positive. Iniziativa che si può ripetere per spiegarci come mai la ricchezza passa dai tanti ai pochi e il disagio sociale appare sempre in crescita. Coinvolgiamo la città in un grande progetto di rinascita. Se interessata essa partecipa generosamente.