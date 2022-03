Il bacio e la bomboniera

La prima cosa che il ragazzo dice alla ragazza per esternare il proprio interesse è: sei bellissima. E lo dice anche se chi le sta di fronte non è proprio una Venere. La ragazza dice sempre “grazie” anche se in cuor suo si rende conto che si tratta di un complimento di circostanza tanto per avviare un dialogo. Se poi il ragazzo insiste a fare lo stesso complimento anche nei successivi incontri corre il rischio di rovinare tutto perché sono molte le qualità che una donna possiede e che possono interessare l’uomo. La ragazza capisce che sta di fronte a un ragazzo serio e interessante se egli è capace di cogliere la sua specificità. È una eredità culturale che noi ci portiamo dal Medioevo quando tutte le donne erano “madonne”. Tuttavia le ragazze del popolo non erano interessate a quel titolo perché le accomunava genericamente. Alle cortigiane poteva anche bastare perché comunque godevano dei benefici di corte. La donna popolare voleva essere valutata per quello che sapeva fare, per le qualità che sapeva esprimere. Insomma la cortigiana era “pagata” con il titolo, la popolana la si doveva conquistare per quello che valeva.

Si chiamava Rosa e aveva vent’anni tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900. Erano gli anni di grande cambiamento sociale nella fase di assestamento dopo l’unità d’Italia. Non era povera ma nemmeno ricca. Era una ragazza benestante perché il padre, Antonio, lavorando con i latifondisti alla ricerca di un titolo nobiliare, era riuscito a mettere insieme un po' di terreni che coltivava lui direttamente. Antonio conosceva la vita frivola di palazzo che non vedeva di buon occhio. Motivo per il quale teneva lontano da essa la figlia che sin da piccola aveva cominciato ad apprendere il mestiere della sarta essendo la madre molto conosciuta per questa dote: riusciva a cucire i vestiti alla perfezione addosso alla singola donna. Rosa invece si era specializzata per gli abiti maschili, anche se le misure le prendeva la madre e sempre la madre li verificava addosso. Lei si limitava a sbirciare dall’altra stanza l’avventore per capirne la statura, la corporatura e quanto di interessante poteva avere.

Un giorno capitò che la mamma non c’era e arrivò in casa un signorotto, don Lorenzo lo chiamavano, per misurare i calzoni. Rosa cercò di respingerlo chiedendo di ripassare con la scusa che non erano pronti ma il ragazzo insistette adducendo un impegno che lo doveva tenere fuori per qualche giorno e al ritorno i calzoni gli servivano per una festa. Anzi la pregò di portare lei stessa i pantaloni al palazzo. La ragazza fu costretta ad obbedire anche se sapeva che sarebbe stata rimproverata dalla madre. La misurazione andò bene ma durò più a lungo dei tempi normali: il ragazzo guardava Rosa e le sorrideva complimentandosi con lei per la bravura e la delicatezza con le quali operava e parlava, la ragazza rispondeva con un qualche imbarazzo ma sempre pronta e garbata. Alla fine il signorotto ringraziò, salutò e andò via ma appena arrivò a casa parlò alla mamma di quella ragazza simpatica, gentile, educata e brava. Erano gli aggettivi che alla mamma piacevano, abituata invece a trattare con ragazze d’alto bordo, tanto vanitose quanto insulse. “Certo che a te una ragazza perbene non ti farebbe male per farti diventare un uomo vero”, disse la mamma. “Forse è il momento di mettere la testa a posto, mi sono stancato delle tante donzelle che mi ronzano intorno”, rispose il figlio.

Il giorno dopo Rosa chiese alla mamma il permesso di portare i pantaloni al palazzo. La mamma, che non si era arrabbiata quando la figlia le aveva raccontato della visita non annunziata del signorotto rispose che l’avrebbe accompagnata lei. Ella aveva intuito l’interesse della figlia per quel ragazzo, ma dall’alto della sua esperienza sapeva che un simile matrimonio non era possibile.

Ed eccole tutte e due al palazzo. La signora, donna Rachele, le fece accomodare e lei andò a portare i pantaloni al figlio perché verificasse che tutto era a posto. Poi si appartò con la signora manifestandole l’interesse del figlio per Rosa. “È vero che non siamo dello stesso livello però una eccezione si può fare”, disse donna Rachele, altezzosa. La mamma di Rosa rispose a muso duro: “si, non siamo alla pari, perché Rosa è una sarta brava, una donna seria e lavoratrice e soprattutto porta in dote una dolcezza infinita”. La padrona rimase attonita per la prontezza con la quale aveva risposto la mamma di Rosa e prontamente le chiese:” ma Rosa ha preso tutto da lei?” “No, ha preso anche la forza dal padre”. La signora in cuor suo pensò: “è proprio la donna che serve a mio figlio”. A questo punto chiese alla mamma di Rosa se la ragazza fosse impegnata. “No - disse la mamma di lei - ma su queste cose deve decidere da sola”.

Mentre le due donne erano impegnate in questo dibattito, don Lorenzo andò da Rosa per complimentarsi del lavoro fatto e stettero a chiacchierare tra di loro. Il ragazzo si aprì manifestando i suoi sentimenti, Rosa si schernì dicendo che la decisione spettava ai genitori. Al che il ragazzo rispose: “se lo vogliamo noi essi se ne devono fare una ragione”. La ragazza chiese un po' di tempo per parlarne a casa. Nessuno dei due in quel momento si accorse che era imminente la festa di carnevale. Lo sapeva invece donna Rachele che nel frattempo stava pensando ad accelerare la ufficializzazione del fidanzamento per togliere da torno al figlio il ciarpame di ragazze che gironzolavano non tanto per il figlio quanto per la proprietà. E pensava allo scorno delle loro mamme. Ottenuto il consenso del marito, la signora cominciò a spargere la voce che il figlio la domenica di carnevale si sarebbe fidanzato. Tutte le ragazze che frequentavano il palazzo entrarono in fibrillazione per conoscere la fortunata, in cuor loro ognuna sperando che la sorte toccasse a lei.

Unica discussione con il marito donna Rachele la ebbe sulla bomboniera con i confetti che già allora si usava portare alla fidanzata a carnevale. Il marito voleva rimediare con qualcosa di poco valore: “non sappiamo se va in porto questo fidanzamento”, disse sibillino. La moglie invece voleva una bomboniera preziosa degna del loro rango. Chi vinse? Donna Rachele, ovviamente, sicura del fatto suo e soprattutto con l’intento di dare uno schiaffo morale non tanto alle pretendenti la mano del figlio quanto alle loro mamme che le mandavano avanti nella speranza di imbrigliare quel cavallo matto di Lorenzo. Ed eccola la bomboniera preziosa che quella sera fu portata piena di confetti alla casa di Rosa, conservata fino ad oggi (il vostro narratore ha avuto la possibilità di fotografarla in questi giorni).

Fino a questo punto il matrimonio sembrava un affare combinato, ma le ali di Cupido nascondono sempre una sorpresa. Quando tutta l’attenzione era concentrata sui due fidanzati, Lorenzo si alza, invita anche Rosa ad alzarsi e le stampa un bel bacio sulle labbra. Era la manifestazione pubblica di un amore che non sarebbe mai tramontato. Rosa sorrise, per nulla turbata, ma lo scorno fece strage tutto intorno.