Premio Giuseppe De Nittis: Sarò Pittore! - Estemporanea di Disegno e Pittura

La Città di Barletta, dal 2005, è stata proclamata Città d'Arte per il Centro Storico, ricco di Storia, Arte e Cultura, incastonato, sul fronte della costa del mare Adriatico, tra due meravigliosi lungomare, uno a levante e uno a ponente, con le caratteristiche spiagge di sabbia finissima e palme maestose.

Il 20 Marzo 2022 l'Associazione culturale Divine del Sud, avvierà la Prima edizione del Concorso Nazionale di Estemporanea per il Disegno e la Pittura - Premio Giuseppe De Nittis: Sarò Pittore!.

L’evento mira a far conoscere il suo Centro Storico e il Paesaggio Naturale intorno ad esso, sperimentando un evento artistico diffuso, con l'ambizione di voler testimoniare che, la Storia, la Cultura e soprattutto l’Arte ravviva i luoghi e li migliora, grazie alla forza dell’immaginazione e alla sensibilità personale, consapevoli che sarà un'esperienza felice per tutti coloro che vorranno essere artisti protagonisti o per coloro che saranno coinvolti da una sana curiosità per visitare le vie del Centro Storico e le Mura antiche sul fronte mare di ponente, sia il giorno dell’Estemporanea, sia durante l’esposizione delle opere partecipanti all’evento, le quali saranno esposte nelle sale del maestoso Castello Svevo di Barletta sede, anche, del prestigioso Museo Civico.

Il Premio, intitolato al celebre pittore di fama internazionale dell’Impressionismo, è stato promosso in collaborazione con il Comune di Barletta, la Pinacoteca Giuseppe De Nittis e il Museo Civico di Barletta, patrocinata dal Comune di Barletta, dalla Prefettura e dalla Provincia di Barletta Andria Trani, ed ha l’intento di promuovere un occasione di condivisione Sociale e Culturale, attraverso la libertà espressiva dell'Arte del Disegno e della Pittura.

L’evento trae spunto dalle stesse parole di Giuseppe De Nittis che, sin da giovane, espresse un suo desiderio che diventò presto la ragione della sua vita tra Barletta e Parigi; egli esclamò: “ Sarò Pittore! E me ne andavo vagabondando per le strade, procurandomi tele e colori come potevo mentre la mia educazione artistica si veniva formando da sola.” ("Notes et souvenirs du peintre Joseph De Nittis").

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli artisti che avranno compiuto i 18 anni.

Ogni artista può partecipare con un’opera ideata ed elaborata in loco, presentandosi muniti di attrezzatura e materiali necessari per l'esecuzione dell'opera: tela, cavalletto, cartoncino da disegno, colori, matite, pennelli ecc... su tela o cartoncino o altro supporto che saranno vidimati, da un responsabile, per poter partecipare al concorso.

Il Tema dell’opera riguarderà la Natura, l’Uomo, l’Ambiente e l’Architettura del Centro Storico e dei Paesaggi di Puglia intorno ad esso, solo per citarne alcuni, luoghi cari a Giuseppe De Nittis.

Le tecniche ammesse al concorso saranno:

• Disegno – Opere realizzate in piena libertà ideativa, stilistica attraverso la tecnica del carboncino, delle matite colorate, dei pastelli, dell’inchiostro di china, ecc… su supporto di tela, carta, cartoncino, ecc...

• Pittura - Opere realizzate in piena libertà immaginativa e stilistica attraverso la tecnica della pittura ad olio, a tempera, con colori acrilici, ad acquerello, etc… su supporto di tela, cartoncino telato, legno, ecc...

Le dimensioni massime consentite saranno di cm. 100 x 100, circa, per lato.

Programma dell’Estemporanea: 20 marzo 2022.

- Ore 9:00 - I partecipanti dovranno presentarsi puntuali per la registrazione al concorso presso il Castello Svevo di Barletta, muniti di biglietto gratuito digitale e/o cartaceo, previa registrazione su www.eventbrite.it, nel pieno rispetto delle norme antiCovid-19, GreenPass e l’utilizzo obbligatorio di mascherina FFP2, in fase di registrazione.

- Ore 10:00 Apertura del concorso.

- Ore 11:30 Conferenza Stampa di presentazione e incontro con le Istituzioni Locali e Provinciali.

- Ore 16:00 Consegna delle opere accompagnate dal supporto o da un cavalletto, con cui ciascun artista potrà esporre la propria opera in una sala del Castello Svevo, per un’intera settimana.

- Dalle ore 16:00 alle 18:00 la giuria di esperti valuterà tutte le opere per decretare i primi tre classificati.

- Ore 18:00 proclamazione dei vincitori e premiazione finale.

Al 1° classificato, sarà assegnata la somma di Euro 500,00, una targa di premiazione ed una visita guidata omaggio, per due persone al Museo Civico presso il Castello di Barletta e alla Pinacoteca Giuseppe De Nittis presso il Palazzo Della Marra.

Al 2° classificato sarà assegnata la somma di Euro 250,00, una targa di premiazione ed una visita guidata omaggio, per due persone, al Museo Civico presso il Castello di Barletta e alla Pinacoteca Giuseppe De Nittis presso il Palazzo Della Marra.

Al 3°classificato sarà assegnata una targa di premiazione ed una visita guidata omaggio, per due persone, al Museo Civico presso il Castello di Barletta e alla Pinacoteca Giuseppe De Nittis presso il Palazzo Della Marra.

Al 4° e al 5° classificati saranno assegnati un attestato di partecipazione ed una visita guidata omaggio, per due persone, al Museo Civico presso il Castello di Barletta e alla Pinacoteca Giuseppe De Nittis presso il Palazzo Della Marra.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il numero +39.328.858.101.3

Il Bando è leggibile integralmente, per la eventuale registrazione, al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-estemporanea-di-disegno-e-pittura-premio-giuseppe-251837431537?utm-source=wa&fbclid=IwAR3j914v2TKC1mXGNFiS-BsxVCiupmh4fuyThkca-C6NPfQP5d7m9hEo61c&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing