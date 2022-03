«Per trasmettere il messaggio affidatole da Cristo, la Chiesa ha bisogno dell’arte. Essa deve, infatti, rendere percepibile e affascinante il mondo dello spirito, dell’invisibile, di Dio. Deve dunque trasferire in formule significative ciò che è in sé stesso ineffabile. Ora, l’arte ha una capacità tutta sua di cogliere l’uno o l’altro aspetto del messaggio traducendolo in colori, forme, suoni che assecondano l’intuizione di chi guarda o ascolta». Così affermava il Papa San Giovanni Paolo II nella sua Lettera agli artisti.

Un’intuizione, quella espressa ed auspicata dal santo polacco, che è all’origine dell’iniziativa “Mysterium Crucis. La follia della Croce nel Vangelo e nella musica”, promossa dall’Ufficio Liturgico della Diocesi di Andria -sez. pastorale e Musica sacra, in collaborazione con il Capitolo Cattedrale, l’Arciconfraternita di Maria SS. Immacolata e la parrocchia dell’Annunziata.

Come ha ricordato Papa Francesco (discorso alle scholae cantorum dell'associazione italiana santa cecilia, 28 settembre 2019), la musica crea ponti e avvicina al Trascendente. Un’occasione, dunque, quanto mai propizia per abbattere le barriere che creano divisione e avvicinarsi a Dio nel tempo propizio della Quaresima.

Tre appuntamenti 5; 19 marzo e 2 aprile 2022, che vogliono offrire alle comunità e alla cittadinanza l’opportunità di meditare sulla Passione di Cristo secondo il racconto dell’evangelista Giovanni, a partire dalle meditazioni offerte da Don Jean Paul Lieggi, docente di Teologia Dogmatica presso la Facoltà Teologica Pugliese, e dall’esecuzione di brani di musica classica e sacra, a commento delle singole scene della passione.

Il calendario

-Sabato 5 marzo 2022

ore 20:00 Chiesa del Purgatorio

«Li amò fino alla fine» (Gv 13,1-16) –J. S. Bach Suite n. 1 per Violoncello – M° Marco Clarizio.

-Sabato 19 marzo 2022

ore 20:00 Chiesa del Purgatorio

«Ecco l’uomo» (Gv 19,1-16a) – Musiche di Rachmaninov e F. Chopin per pianoforte e violino -M° B. Lomuscio e M° F. Faleo.

-Sabato 2 aprile 2022

ore 20:00 Chiesa Cattedrale

«Tutto è compiuto» (Gv 19,25-39) –all’organo Mascioni il M° G. Tannoia eseguirà brani di W. A. Mozart e Olivier Messiaen, a trent’anni dalla morte, con la partecipazione dell’ensemble Vox et Anima.

Ingresso libero, ai partecipanti sarà richiesto di esibire il Green Pass