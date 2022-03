Un albero per ricordare il prof. Michele Palumbo

La Quercia del Tasso ovvero il Futuro in un albero “L'albero rappresenta, fin dai tempi più antichi, il simbolo e l’espressione della vita, dell’equilibrio e della saggezza”

In occasione del 5° anniversario della morte di Michele Palumbo, docente di Filosofia e Storia, uomo di grande spessore culturale e umano, il giorno 4 marzo 2022 il Liceo Scientifico “R. Nuzzi” ricorda l’indimenticato amico, collega e professore con un progetto dal titolo “La Quercia del Tasso ovvero Il Futuro in un albero”.

«Un albero, dunque, che sta lì dritto nel cielo con tutta la sua gentilezza e meraviglia, per ricordare Michele che non solo ha “piantato” delle radici profonde nella nostra realtà scolastica e cittadina, ma ci ha anche lasciato un’eredità culturale che possiamo far rivivere sempre».